Wspólnik spółki cywilnej wykonuje usługę dla tej spółki - co z kosztami podatkowymi?

Tak zinterpretował przepisy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 10 listopada 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.677.2020.2.MD).

Usługa na rzecz spółki cywilnej wykonana przez jej wspólnika a koszty w PIT

O interpretację wystąpił jednoosobowy przedsiębiorca budowlany, który jest również wspólnikiem spółki cywilnej. Przedmiot działalności spółki cywilnej (budownictwo mieszkaniowe) częściowo pokrywa się z zakresem jednoosobowej działalności gospodarczej tego wspólnika. Udziały w spółce cywilnej obu wspólników są równe (po 50%), a wspólnicy nie są ze sobą spokrewnieni - nie występują żadne powiązania rodzinne.





Ów przedsiębiorca zarówno w swojej indywidualnej działalności indywidualnej, jak i w spółce cywilnej - w celu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Opodatkowany jest w formie podatku liniowego. Taką samą formę opodatkowania PIT stosuje drugi wspólnik tej spółki cywilnej.

Przedsiębiorca zamierza wykonać usługi budowlane na zlecenie spółki cywilnej, w której jest wspólnikiem - jako podwykonawca tej spółki. Po wykonaniu tych usług budowlanych przedsiębiorca (wspólnik) chce wystawić spółce cywilnej fakturę, którą zamierza ująć jako przychód w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, prowadzonej dla swojej jednoosobowej działalności gospodarczej.

A spółka cywilna tą fakturę (zdaniem przedsiębiorcy - wspólnika) powinna ująć jako koszt uzyskania przychodów w swojej podatkowej księdze przychodów i rozchodów - koszt wynikający z tej faktury, przypadający na każdego ze wspólników, wyniesie po 50% - zgodnie z udziałami w spółce cywilnej.

Po zakończeniu danej inwestycji, do wykonania której spółka cywilna korzystała z podwykonawstwa przedsiębiorcy (wspólnika), spółka cywilna wystawi fakturę na sprzedaż gotowego budynku mieszkalnego dla swojego klienta (głównego inwestora). Przychód przypadający na przedsiębiorcę (wspólnika), wynikający z tej faktury, to 50% jej wartości, zgodnie z określonym dla przedsiębiorcy (wspólnika) udziałem w zyskach tej spółki.

Przedsiębiorca (wspólnik s.c.) - obliczając zaliczkę miesięczną na PIT od łącznych dochodów z jednoosobowej działalności gospodarczej oraz działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej - wziąłby pod uwagę w opisanym zdarzeniu przyszłym następujące wartości:

po stronie przychodów: 100% wartości wystawionej w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej faktury A na podwykonawstwo (faktura A wystawiona dla spółki cywilnej) oraz 50% wartości wystawionej przez spółkę cywilną faktury B na sprzedaż gotowego budynku mieszkalnego dla klienta spółki cywilnej (50% wartości faktury B, zgodnie z udziałem w zysku spółki cywilnej),

po stronie kosztów uzyskania przychodów: 50% wartości faktury A, która w ewidencji księgowej Spółki cywilnej byłaby zaksięgowana po stronie wydatków.

Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał za nieprawidłowe stanowisko podatnika (przedsiębiorcy - wspólnika s.c.) odnośnie podatkowego rozliczenia ww. usług budowlanych świadczonych przez tego wspólnika na rzecz spółki cywilnej.

Organ podatkowy przypomniał, że prawne funkcjonowanie spółek cywilnych regulują przepisy art. 860 - 875 Kodeksu cywilnego. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług.

Na podstawie art. 862 Kodeksu cywilnego, regulującego kwestię tworzenia wspólnego majątku wspólników poprzez wniesienie rzeczy, w przypadku gdy wspólnik zobowiązał się wnieść do spółki własność rzeczy, do wykonania tego zobowiązania, jak również do odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz do niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia rzeczy stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Jeżeli rzeczy mają być wniesione tylko do używania, stosuje się odpowiednio w powyższym zakresie przepisy o najmie.

Przepis ten oznacza zobowiązanie się wspólnika do przeniesienia własności rzeczy na współwłasność łączną wspólników (w tym i jego) oraz wydania wspólnikom (spółce) tej rzeczy bez zapłaty ceny. Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników, ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku (art. 863 § 1 Kodeksu cywilnego). W przypadku wniesienia do spółki cywilnej wkładu w postaci składnika majątku stanowiącego wyłączną własność jednego wspólnika, własność ta z chwilą wniesienia do spółki przekształca się we współwłasność łączną. Współwłasność ta ma charakter bezudziałowy, a każdemu ze wspólników przysługują równe prawa do całego majątku. Spółka cywilna nie posiada własnego majątku. W spółce tej właścicielami poszczególnych składników majątku pozostają wspólnicy spółki w ramach współwłasności łącznej.

Dyrektor KIS podkreślił, że spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki cywilnej.



Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z tego przepisu organy podatkowe i dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych stwierdza, że warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

wydatek został poniesiony przez podatnika,

jest definitywny, a więc bezzwrotny,

pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,

został właściwie udokumentowany,

nie jest kosztem wymienionym w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.



Zdaniem Dyrektora KIS jeżeli jeden ze wspólników spółki cywilnej wykonuje usługi w ramach indywidualnej działalności gospodarczej na rzecz tej spółki cywilnej, w której jest wspólnikiem, to wydatki w części przypadającej na tego wspólnika, nie stanowią dla niego kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej. Zapłatę za usługę w tej części należy uznać za świadczenie wspólnika Spółki cywilnej na rzecz „samego siebie”.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku o interpretację opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawne Dyrektora KIS stwierdził, że określając swój dochód do opodatkowania ze źródła jakim jest działalność gospodarcza (jednoosobowa działalność gospodarcza i 50% udział w Spółce cywilnej) – Wnioskodawca (przedsiębiorca - wspólnik s.c.) nie będzie miał prawa do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów 50% wartości faktury wystawionej przez siebie dla spółki cywilnej, w której jest udziałowcem.

