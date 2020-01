Nowe wzory wniosków ORD-IN i ORD-WS

Nowe wzory ORD-IN i ORD-IN/A

Nowe rozporządzenie w tym zakresie ma zastąpić obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Finansów z 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz. U. z 2017 r. poz. 343).

Celem Ministra Finansów jest dostosowanie wzoru wniosku do regulacji wprowadzonych ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 694).

W nowym wzorze formularza ORD-IN proponuje się dodanie rubryki H, zawierającej elementy transgraniczne stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku.

W poszczególnych częściach rubryki H formularza przewiduje możliwość uwzględnienia danych dotyczących:

- osób fizycznych,

- osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,

- zagranicznego zakładu,

- państwa lub terytorium wystąpienia skutków transgranicznych transakcji.

W tym zakresie wzór formularza odpowiada aktualnemu brzmieniu art. 14b § 3a Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym w przypadku gdy przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmuje transakcję, zespół transakcji lub inne zdarzenia:

1) z udziałem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej:

a) które mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

b) które prowadzą działalność gospodarczą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem zagranicznego zakładu, a transakcja, zespół transakcji lub inne zdarzenia stanowią część lub całość działalności gospodarczej zagranicznego zakładu, lub

c) będących stronami transakcji, zespołu transakcji lub uczestnikami zdarzenia mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w więcej niż jednym państwie lub terytorium, lub

2) mające skutki transgraniczne

- składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej jest obowiązany również do wskazania odpowiednio państwa lub terytorium miejsca zamieszkania tej osoby fizycznej, danych identyfikujących tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w tym państwa lub terytorium ich siedziby, zarządu lub położenia tego zagranicznego zakładu, lub państwa lub terytorium, w których te skutki transgraniczne wystąpiły lub mogą wystąpić.

Należy się spodziewać szybkiego wydania tego rozporządzenia. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt (z 9 stycznia 2020 r.) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Projekt nowego formularza ORD-IN

Projekt nowego formularza ORD-IN/A - załącznika do wniosku ORD-IN

Nowe wzór ORD-WS

Z tych samych powodów, które legły u podstaw zmiany wniosku ORD-IN Minister Finansów przygotował (ale już w innym projekcie rozporządzenia) nowy wzór wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-WS).

Analogicznie do ORD-IN w celu dostosowania do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694) we wzorze formularza ORD-WS proponuje się dodanie rubryki I zawierającej elementy transgraniczne stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku.

Projekt (z 9 stycznia 2020 r.) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

Projekt nowego formularza ORD-WS - wniosku wspólnego o wydanie w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej)

Projekt nowego formularza ORD-WS/A - załącznika do wniosku wspólnego (wypełnia zainteresowany będący stroną postępowania)

Projekt nowego formularza ORD-WS/B - załącznika do wniosku wspólnego (wypełnia zainteresowany niebędący stroną postępowania)

Zgodnie art. 14r § 3 Ordynacji podatkowej wydaną na podstawie wniosku wspólnego interpretację lub postanowienie doręcza się podmiotowi wskazanemu jako strona. Pozostałym zainteresowanym doręcza się odpis interpretacji lub postanowienia.

Nowe rozporządzenie ma zastąpić obowiązujące obecnie w tym zakresie – rozporządzenie Ministra Finansów z 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny (Dz. U. poz. 353).

