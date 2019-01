Kiedy zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne po zmianie formy działalności

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 września 2018 r., 0111-KDIB2-1.4010.267.2018.2.AT.

Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Podatnik w przyszłości zamierza przeprowadzić przekształcenie prowadzonej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową. Przekształcenie planowane jest na 2 stycznia 2019 r. Podatnik zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, którym, zgodnie z postanowieniami regulaminu pracy i wynagrodzeń, wynagrodzenia wypłacane są do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który są należne.

Składki ZUS płatne są w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wynagrodzenia są wypłacane, tj. w terminie do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypłacane są wynagrodzenia. Na takich samych zasadach wynagrodzenia oraz składki ZUS będą wypłacane w spółce z o.o., która w wyniku wskazanego przekształcenia na płaszczyźnie prawno-pracowniczej stanie się następcą prawnym w zakresie stosunków pracy nawiązanych przez podatnika w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej. W związku z planowanym przekształceniem, spółka z o.o. wypłaci wynagrodzenia należne za grudzień 2018 r. do 10-go stycznia 2019 r. Składki ZUS związane z wynagrodzeniami należnymi za grudzień 2018 r. zapłacone zostaną do 15-go lutego 2019 r. również przez spółkę z o.o.

Na tym tle podatnik zapytał organ podatkowy:

Czy wynagrodzenia należne za grudzień 2018 r. wypłacone w styczniu 2019 r. przez spółkę z o.o., będą stanowiły koszty uzyskania przychodów dla spółki z o.o., w styczniu 2019 r.?

Czy składki ZUS (w części finansowanej przez pracodawcę) od wynagrodzeń za grudzień 2018 r., wypłacone przez spółkę z o.o. po dniu przekształcenia, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów spółki z o.o. w miesiącu ich poniesienia?

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że wydatki z tytułu wypłaconych wynagrodzeń z umów o pracę dotyczące okresu poprzedzającego przekształcenie (tj. koszty wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018 r.), pomimo iż zostaną zapłacone przez spółkę przekształconą (spółkę z o.o.), mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu podatnika, o ile w istocie wypłata tych wynagrodzeń nastąpi w terminie wynikającym z regulaminu wynagradzania. Ponadto, składki ZUS należne od wynagrodzeń za grudzień 2018 r. (w części finansowanej przez pracodawcę), zostaną uregulowane przez spółkę z o.o. do 15-go lutego 2019 r. Tym samym, nie zostaną spełnione wymogi wskazane w art. 15 ust. 4h ustawy o CIT. W związku z tym, że wydatki te zostaną uregulowane przez spółkę z o.o. do 15-go lutego 2019 r. będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie ich faktycznej zapłaty. W konsekwencji to spółka z o.o. będzie mogła zaliczyć wydatki z tego tytułu do kosztów uzyskania przychodów.

Podatnik przytoczył szereg interpretacji indywidualnych potwierdzających to stanowisko.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że wynagrodzenia pracowników należne za miesiąc grudzień 2018 r., które zostaną wypłacone w terminie do 10 stycznia 2019 r. mogą stanowić koszt uzyskania przychodu miesiąca grudnia 2018 r., tj. za miesiąc za który będą należne. Zatem nie mogą być one kosztem uzyskania przychodu spółki, która jeszcze nie powstała.

Natomiast składki na ubezpieczenia społeczne (składki ZUS) związane z wynagrodzeniami za grudzień 2018 r., które spółka zapłaci do 15 lutego 2019 r., będą kosztem uzyskania przychodu spółki w momencie ich faktycznej zapłaty, a więc w miesiącu, w którym podatnik nie będzie już funkcjonować jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

Patrycja Łukasiewicz

Źródło: taxonline.pl