Skutki podatkowe wyjazdów integracyjnych

Znalezienie dobrego pracownika nie jest proste i coraz więcej firm zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego mając odpowiednich ludzi, po pierwsze starają się one zapewnić im jak najlepsze warunki pracy. Jednym z ważnych elementów będzie integrowanie zespołu i zapewnianie dobrej atmosfery. Służą temu między innymi wspólne wyjazdy integracyjne – pozwalające przełamać niektóre oficjalne bariery i zbliżyć do siebie pracowników. Często tego typu atrakcje są również organizowane w celu podnoszenia kwalifikacji, a w programie wyjazdów znajduje się nie tylko wypoczynek, ale również wiele szkoleń. Dla pracownika to możliwość odwiedzenia miejsc, których możliwe, że normalnie nigdy by nie zobaczył. Poza tym, to możliwość podnoszenia swoich umiejętności i połączenie odpoczynku z pracą. Dzięki takim wycieczkom, jeżeli są dobrze zorganizowane, można stwierdzić, że zarówno pracodawcy jak i pracownicy mogą zyskać.

Skutki podatkowe dla pracodawcy

Kiedy przedsiębiorcy myślą o organizacji wyjazdów integracyjnych, zaczynają pojawiać się pytania: Czy wyjazd integracyjny to koszt firmowy? Czy te koszty wpłyną na moje zobowiązania podatkowe?

Zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z założenia kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Odpowiednio, definicja kosztów znalazła się również w ustawie podatek dochodowy od osób prawnych (art. 15). Zgodnie z ugruntowanymi opracowaniami, komentarzami i orzecznictwem, dane wydatki muszą, po pierwsze nie znajdować się na liście wyłącz eń, a po drugie poniesienie wydatku musi być powiązane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Kosztami powinny być racjonalne wydatki uzasadnione gospodarczo.

W tej kwestii, odpowiednie koszty związane z wyjazdem mogą być potraktowane jako niezbędne czy gospodarczo uzasadnione, jeżeli da się jednoznacznie wykazać, że mają powiązanie z działalnością gospodarczą podatnika i cel gospodarczy, na przykład: poprzez odpowiednie spotkania i szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności pracowników. Każdy wydatek powinien być jednak odpowiednio, indywidualnie analizowany.

Zgodnie z wyrokiem NSA II FSK 2908/12, zakup alkoholu nie powinien być kwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu. Tak samo wydatki mające na celu rozrywkę, czy cele wyłącznie towarzyskie. Z drugiej strony, zdarzają się konkretne sytuacje w których Izby Skarbowe uznają wydatki na motywacje, czy integracje pracowników jako odpowiednie do zakwalifikowania jako koszty uzyskania przychodu. Na przykład:

Stan faktyczny:

Spółdzielnia planuje ponieść wydatki na organizację wigilii pracowniczej w celu zintegrowania pracowników i firmy oraz między sobą, poprawę atmosfery pracy co może wpłynąć na podniesienie efektywności w pracy oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej w firmie.

Pytanie:

Czy wydatki na wigilię pracowniczą w części dotyczącej pracowników jak i Prezesa, Dyrektora Handlowego będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zwana dalej ustawą o CIT?

Wnioskodawca uznał, że takie wydatki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu, w rozumieniu ustawy o CIT. To stanowisko poparł w interpretacji indywidualnej numer ITPB3/423-559/13/PST z dnia 17.02.2014, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Skutki podatkowe dla pracownika

Z drugiej strony warto zauważyć, że wyjazd dla pracownika najczęściej jest bezpłatny lub mocno dofinansowywany przez pracodawcę. Jest to więc nie tylko możliwość mile spędzonego czasu, ale potencjalny konkretny przychód finansowy. Czy w takim razie po stronie pracownika powstaje przychód, który należy opodatkować? Odpowiedź warto przedstawić na konkretnym, dość aktualnym przykładzie praktycznym - w którym dnia 18 stycznia 2019 roku Dyrektor Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną.

Stan faktyczny:

W celu utrzymania właściwej atmosfery w zakładzie, poprawy relacji pomiędzy pracownikami, poprawy efektywności wykonywanych przez pracowników zadań oraz zwiększenie motywacji do pracy, Wnioskodawca planuje zorganizować wyjazd integracyjny – 3-dniową wycieczkę krajową dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa [...]pracodawca będzie pokrywał wydatki związane z organizacją wyjazdu ze środków obrotowych [...]Na czas wycieczki przypadający w dni pracy pracowników Wnioskodawca udzieli im dnia wolnego płatnego.

Zadane pytania:

Czy koszt wycieczki krajowej sfinansowanej ze środków obrotowych pracodawcy wynikający z umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy Wnioskodawcą, a biurem turystycznym stanowi przychód ze stosunku pracy pracowników biorących udział w wycieczce, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego Wnioskodawca zgodnie z art. 31 ww. ustawy powinien obliczyć i pobrać w ciągu roku zaliczkę na podatek dochodowy?

Wnioskodawca zakładał, że koszty takiej wycieczki nie stanowią przychodu ze stosunku pracy pracowników biorących w niej udział. Do tej interpretacji przychylił się organ podatkowy. Jako drogowskaz do interpretacji, organ powołał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 roku (sygn. akt K 7/13 Dz. U. z 2014 r., poz. 947), który określa co należy uznać za przychód pracownika, wskazując na 3 kryteria kwalifikacji takich przychodów. Zgodnie z powołaną analizą w ocenie Trybunału Konstytucyjnego, obiektywne kryterium – wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) nie jest w tej sytuacji spełnione, cytat: „gdy pracodawca proponuje swoim pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych, czy szkoleniach choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w wycieczce dobrowolnie, to po jego stronie nie pojawia się żadna korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku”.