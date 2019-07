Sprzedaż wirtualnej waluty przez zagraniczny zakład podatkowy i nierezydenta

Nie ulega wątpliwości, że na przestrzeni lat coraz więcej polskich podmiotów dokonuje obrotu wirtualną walutą. Zauważył to również polski ustawodawca, nowelizując w ostatnim czasie przepisy ustaw o podatkach dochodowych, celem rozwiania wątpliwości co do sposobu opodatkowania handlu kryptowalutą.

Z kolei w jednej z majowych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się w przedmiocie ustalenia kraju odprowadzenia podatku z tytułu sprzedaży wirtualnej waluty przez polskiego rezydenta podatkowego zagranicznemu podmiotowi.

Wymiana waluty tradycyjnej na walutę wirtualną

Wnioskodawca – polski rezydent podatkowy wskazał, że zamierza prowadzić platformę internetową umożliwiającą wymianę waluty tradycyjnej na walutę wirtualną lub waluty wirtualnej na walutę tradycyjną. Kursy poszczególnych walut będą określane w odniesieniu do PLN. Wnioskodawca wskazał ponadto, że za pośrednictwem platformy internetowej będzie dokonywał sprzedaży waluty na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania za granicą. Środki pieniężne również będą pochodzić z zagranicy. Polskiego podatnika interesowała zatem odpowiedź na pytanie, czy środki te powinny zostać opodatkowane w Polsce?

Miejsca zamieszkania podatnika decyduje o opodatkowaniu

Odpowiadając na to zagadnienie, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Dyrektor KIS potwierdził więc, że ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego obowiązku podatkowego. Inaczej rzecz ujmując, od miejsca zamieszkania zależy, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce. Podlegają więc obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast, jeśli podatnik będzie posiadał miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów uzyskanych w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy).

Mając powyższe na uwadze, Dyrektor KIS potwierdził, że skoro zbywca wirtualnych walut posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, to uzyskanie środków pieniężnych od zagranicznego podmiotu z tytułu sprzedaży kryptowaluty, niezależnie od tego, gdzie znajdą się środki ze sprzedaży – będzie opodatkowane w Polsce.

Sprzedaż wirtualnej waluty za pośrednictwem zakładu podatkowego

Jednocześnie organ podatkowy podkreślił, że jeśli sprzedaż wirtualnej waluty odbędzie się za pośrednictwem zakładu podatkowego np. zorganizowanej filii/biura zlokalizowanego za granicą, to środki z tytułu tej sprzedaży będą opodatkowane w kraju, w którym to biuro/filia ma swoją siedzibę. Takie stanowisko wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z danym krajem, w którym zakład podatkowy jest położony.

Wnioski dotyczące opodatkowania sprzedaży wirtualnej waluty

Z wydanej w dniu 8 maja 2019 r. interpretacji podatkowej płyną zatem następujące konkluzje.

Polski rezydent podatkowy otrzymujący środki pieniężne z tytułu sprzedaży wirtualnej waluty będzie zawsze zobowiązany do ich opodatkowania w Polsce. W tym przypadku brak jest jakichkolwiek wyjątków np. związanych z zawarciem umowy za granicą czy brakiem transferu środków pieniężnych na polski rachunek bankowy.

Drugi wniosek jest następujący. Jeśli sprzedaży wirtualnej waluty dokona przedsiębiorca i sprzedaż ta odbędzie się za pośrednictwem zakładu podatkowego (np. biura) położonego w innym państwie, to zyski ze sprzedaży waluty będą opodatkowane w kraju położenia tego zakładu. Mając na uwadze, że w niektórych krajach opodatkowanie zysków z handlu wirtualną walutą nie występuje w ogóle lub jest ustalone na minimalnym poziomie, to polscy rezydenci podatkowi posiadający zakład w danej jurysdykcji podatkowej mogą nie zapłacić podatku w ogóle.

Podobnie będzie z osobami, które nie posiadają polskiej rezydencji podatkowej, a więc z osobami, które nie posiadają w Polsce miejsca zamieszkania dla celów podatkowych. Takie podmioty również nie zapłacą podatku polskiemu fiskusowi. Należy jednak zasygnalizować, że sprzedaż wirtualnej waluty przez zagranicznego rezydenta podatkowego polskiemu podmiotowi może wygenerować obowiązek zapłaty podatku w Polsce. Stanie się tak, jeśli środki pieniężne będą wypłacone przez osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce. Obowiązek ten może powstać niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Zważywszy na to, że Polska przoduje w adaptacji bitcoina oraz innych wirtualnych walut, to w świetle wydanego orzeczenia istotne staje się ustalenie kraju odprowadzenia podatku, a dalej czy podatek ten w ogóle powinien zostać uiszczony, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej jurysdykcji podatkowej.

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec