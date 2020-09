Czy zwrot kosztów odwołania z urlopu podlega PIT?

W tej sprawie wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 31 sierpnia 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.454.2020.2.KC. Chodziło o zwrotu kosztów zakupu biletów lotniczych w związku z odwołaniem zgody na urlop pracownika.

Pracodawca odwołał pracownikowi zgodę na urlop i wyraził zgodę na zwrot poniesionych przez pracownika kosztów na zakup biletów lotniczych w związku z planowanym wyjazdem na urlop. Pracownik przedstawił pracodawcy potwierdzenie zakupu biletów dla siebie i osoby towarzyszącej. Odwołanie pracownikowi zgody na urlop nastąpiło w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy.





Podatnik chciał się dowiedzieć czy pokrycie kosztów zakupu biletów lotniczych stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem podatnika, pokrycie kosztów zakupu biletów lotniczych nie będzie jego przychodem i nie będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Organ skarbowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe wyjaśniając, że przesunięcie terminu urlopu jest dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy (art. 164 § 2 Kodeksu pracy). Zgodnie z art. 167 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Ponadto, pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu (art. 167 § 2 Kodeksu pracy).

Zwrot wydatków dotyczących zaplanowanego wypoczynku wskutek przesunięcia urlopu w związku z odwołaniem zgody przez pracodawcę ma de facto charakter odszkodowawczy - jak wyjaśnił organ. Przesunięcie terminu urlopu powoduje zmianę planów urlopowych pracowników. Jeżeli pracownicy ponieśli już konkretne wydatki dotyczące organizacji urlopu, tj. dokonali przedpłat, lub ponieśli inne koszty bezpośrednio związane z zaplanowanym wypoczynkiem, zaś przesunięcie urlopu nastąpiło z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, to pracodawca jest obowiązany do zwrotu pracownikowi poczynionych wydatków. Podnieść przy tym należy, że jeżeli odszkodowanie jest przewidziane w sytuacji odwołania z urlopu, to tym bardziej dotyczy zaplanowanego urlopu i poniesionych w związku z tym konkretnych wydatków. Zatem, zwrot przez pracodawcę wydatków faktycznie poniesionych i dla celów dowodowych udokumentowanych, nie mieści się w otwartym katalogu przychodów, o którym mowa w ww. art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał zatem, że pokrycie udokumentowanych kosztów poniesionych na zakup biletów lotniczych dotyczących zaplanowanego wypoczynku wskutek przesunięcia planu urlopu przez pracodawcę nie stanowi podlegającego opodatkowaniu przychodu pracownika w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji w związku z dokonaniem ww. zwrotu na pracodawcy, jako płatniku, nie ciąży obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy na podstawie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna z dnia 31.08.2020, sygn. 0115-KDIT2.4011.454.2020.2.KC, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej