Przymusowe udzielenie zaległego urlopu w 2020 roku

24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 – tzw. Tarcza 4.0.

Urlop obowiązkowy

Nowa Tarcza uprawnia pracodawcę do udzielenia pracownikowi (bez uzyskania jego zgody i z pominięciem planu urlopów) urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w poprzednich latach w wymiarze do 30 dni. Pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać. Uprawnienie to ma przysługiwać pracodawcy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.





Zgodnie z ustawą urlop wypoczynkowy może być udzielony w terminie wskazanym przez pracodawcę. Tarcza nie wprowadza w tej kwestii żadnych ograniczeń. W związku z tym, należy zakładać, iż udzielenie to może nastąpić z dnia na dzień, bez wcześniejszego powiadomienia pracownika.

Cel regulacji

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu Tarczy 4.0, omawiane uprawnienie ma zapobiegać kumulacji urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz tych nabytych w bieżącym roku kalendarzowym.

Ustawodawca wskazuje że „zakłada się, iż w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracownicy wykazywać będą zmniejszone zainteresowanie wykorzystywaniem prawa do urlopu wypoczynkowego. Wynika to z wprowadzonych ograniczeń związanych z dystansowaniem społecznym oraz ograniczenia lub zawieszenia działalności obiektów i usług związanych z branżą turystyczną i hotelarską. Skutkiem tego może być kumulacja urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym. W związku z tym nie ma uzasadnienia do utrzymywania rozwiązania, w którym możliwość odbierania takich urlopów stanie się możliwa dopiero po 30 września bieżącego roku bądź w następnych latach kalendarzowych oraz skumuluje się z wykorzystywaniem przez pracowników prawa do urlopu za bieżący rok kalendarzowy.”

Źródło:

Art. 15gc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodany przez ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Katarzyna Mierzyńska

Polecamy: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Serwis Kadry