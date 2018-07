Ulga podatkowa (w PIT i CIT) na produkcję kulturowych gier komputerowych

Rząd chce wspierać polski sektor komputerowych gier wideo

Projektowana (i wpisana do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) ustawa o zasadach wspierania produkcji kulturowych gier wideo oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest jedną z inicjatyw realizujących "Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)", uchwaloną przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku.

Wspomniana Strategia przewiduje bowiem pakiet działań (także legislacyjnych) wspierających polskie firmy także w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów kultury w tym m.in. gier wideo.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wskazuje, że podobne formy wsparcia producentów gier wideo funkcjonują w innych krajach, zwłaszcza w tych, których rynki gier wideo znajdują się w ścisłej światowej czołówce – np. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji i Finlandii. Co więcej kolejne państwa pracują nad wdrożeniem tego rodzaju rozwiązań (np. Niemcy (Bawaria), Belgia, Włochy i Dania).

W tej sytuacji również Polska, gdzie rynek gier wideo intensywnie się rozwija (wartość polskiego rynku gier wideo w roku 2016 wyniosła 1,85 mld zł, zaś prognoza na rok 2019 to 2,23 mld) a polscy producenci gier osiągają sukcesy (także zagraniczne), powinna dysponować systemem wsparcia tego rynku. Zdaniem rządu rozwój sektora gier wideo może w zauważalnej mierze wpłynąć na rozwój gospodarczy Polski. Już teraz światową renomę osiągnęły niektóre polskie gry, takie jak chociażby „Wiedźmin 3: Dziki Gon” autorstwa CD Projekt Red oraz „This War of Mine” i „Frostpunk” autorstwa 11 bit studios.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreśla również, że komputerowe gry wideo docierające do milionów graczy na całym świecie oferują swoim odbiorcom (użytkownikom) treści kulturowe. Są więc dobrym narzędziem prezentowania w atrakcyjnej formie światowej opinii publicznej wątków kulturowych i wartości istotnych z polskiej perspektywy, jak również przyczyniają się do promowania wizerunku Polski jako kraju innowacyjnego i nowoczesnego, który stwarza przyjazne warunki dla rozwijania kreatywnych, dynamicznych przedsiębiorstw.

Ulga w PIT i CIT dla producentów gier

W celu wsparcia polskich producentów komputerowych gier wideo rząd chce wprowadzić do polskiego systemu podatkowego ulgę podatkową w podatkach dochodowych na produkcję gier tzw. kulturowych.

Jak wskazano w opisie omawianego projektu ustawy o zasadach wspierania produkcji kulturowych gier wideo (...) zawartym w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: Konstrukcja ulgi zakłada możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym CIT/PIT 100% ustawowo określonych kosztów kwalifikowalnych, co przełoży się na realną korzyść dla podatnika w wysokości 19% kosztów kwalifikowalnych.

Z ulgi będzie jednak można skorzystać wtedy, gdy gra zasłuży na miano "kulturowej gier wideo". Będzie to "mierzone" przy pomiocy tzw. testu kulturowego. tego typu testy funkcjonują już w innych państwach. Podczas konstruowania polskiego testu kulturowego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce się inspirować rozwiązaniami stosowanymi w Wielkiej Brytanii (Video Games Tax Relief) oraz we Francji (Crédit d'impôt jeu vidéo).

Kryteria stosowane w polskim teście kulturowym mają dotyczyć takich aspektów gry, jak:

- miejsce akcji,

- główni bohaterowie,

- obecność elementów dziedzictwa kulturowego lub historycznego,

- bazowanie na narracji i dialogach,

- wykorzystanie oryginalnego IP,

- wykorzystanie elementów innowacyjnych,

- produkcja większości elementów gry na terytorium RP oraz

- zatrudnienie przy produkcji obywateli lub rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Omawiane przepisy mają (w zamierzeniu rządu) przynieść szereg pozytywnych efektów, w tym w szczególności rozwój polskiego rynku gier wideo, zwiększenie zatrudnienia oraz wzrost wynagrodzeń w tym sektorze, co skutkować ma większymi wpływami do budżetu państwa z tytułu PIT i CIT. Ponadto ważnym celem tych zmian jest zatrzymanie w Polsce i przyciągnięcie do Polski pracowników (w tym informatyków, grafików komputerowych) o specjalistycznych kwalifikacjach.

Projekt ustawy o zasadach wspierania produkcji kulturowych gier wideo oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w IV kwartale 2018 roku.