Czy w ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć wymianę dachu?

Wyjaśnijmy na wstępie, że ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2246) w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadzone zostało nowe korzystne dla podatników rozwiązanie podatkowe, tj. ulga podatkowa na termomodernizację (ulga termomodernizacyjna).

Prawo do ulgi podatkowej na termomodernizację

Adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych.





Zgodnie bowiem z art. 26h ustawy o PIT podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone przez ustawodawcę w odrębnym rozporządzeniu (o czym poniżej), które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Budynek mieszkalny jednorodzinny i przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w ustawie o PIT, należy rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy - Prawo budowlane, czyli budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Natomiast przez użytą w ustawie o PIT definiuję przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy rozumieć przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, gdzie określenia przedsięwzięcia termomodernizacyjne oznaczają przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Wysokość odliczenia i dokumentacja wydatków

Ustawodawca określił, że kwota odliczenia w ramach tej nowej ulgi nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Wysokość wydatków podatnik musi udokumentować poprzez posiadanie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Co istotne, jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem VAT, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Przy czym, odliczeniu w ramach ulgi na termomodernizację nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

- sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

- zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Odliczenie w zeznaniu podatkowym PIT

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Natomiast w przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie (tj. w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek) podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu

Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które podlegają odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej zawiera rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489).

Odliczenie wydatków związanych z wymianą dachu

W związku z powyższym, przyjrzyjmy się teraz kwestii, czy podatnik może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT-37 wydatki na zakupione materiały: blachodachówka, blacha płaska, rynny, gąsiory oraz inne materiały do montażu dachu oraz okna połaciowe wraz z kołnierzami?

Takie pytanie pojawiło się w interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 września 2020 r. sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.540.2020.3.EC i 0113-KDIPT2-2.4011.560.2020.2.EC.

Z przedstawionego we wniosku o interpretację opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest właścicielem istniejącego już domu jednorodzinnego, wolnostojącego, na podstawie aktu własności darowizny z dnia 27 czerwca 1997 r. W sierpniu 2019 r. Wnioskodawczyni zakupiła w celu wymiany starego, przeciekającego pokrycia dachowego blachodachówkę, rynny spustowe, rynny dachowe, gąsiory, blachę płaską, membranę dachową oraz wszystkie inne drobne materiały potrzebne do montażu dachu (taśma kaletnicowa, wkręty, kit dekarski, denko do rynny, złączki, rynny, leje spustowe, rury spustowe, obejmy, kolanka i haki). Wnioskodawczyni zakupiła również okna połaciowe (4 sztuki) wraz z kołnierzami. Wnioskodawczyni rozlicza się wspólnie z małżonkiem w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37 ze stosunku pracy. Wnioskodawczyni jest podatnikiem opłacającym podatek według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku (32%).

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu elementów potrzebnych do wymiany pokrycia dachowego. Inwestycja dotyczyła ściągnięcia dotychczasowego pokrycia dachowego eternitu, następnie wymiany części łat, montażu nowego pokrycia dachowego blachodachówki wraz z oknami dachowymi. Wszystkie elementy użyte do wymiany dachu są wyszczególnione w fakturach. Nie nastąpiło zwiększenie parametrów budynku. W wyniku przeprowadzonej modernizacji zmniejszyło się zużycie gazu w domu. Wnioskodawczyni uzyskała dofinansowanie do ściągnięcia eternitu, transportu i utylizacji w 100%. Wydatki poniesione w związku z opisanym we wniosku przedsięwzięciem termomodernizacyjnym nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym i nie zostały uwzględnione przez Wnioskodawczynię w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej (chodzi o inne ulgi niż termomodernizacyjna). Wydatki związane z wymianą pokrycia dachowego zostały poniesione w sierpniu 2019 r.

Przedmiotowe przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zakończone we wrześniu 2019 r.

Wydatki, które Wnioskodawczyni poniosła i będzie chciała odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, zostały udokumentowane fakturami VAT, wystawionymi przez podatników niekorzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Daty na fakturze dokumentujące dokonanie lub zakończenie dostawy towarów lub wykonania usługi to dzień 27 sierpnia 2019 r. i dzień 22 sierpnia 2019 r. Według Wnioskodawczyni wydatki na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w postaci wymiany pokrycia dachowego, wymienione w opisie stanu faktycznego, poniesione przez Wnioskodawczynię, należą do wydatków wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489). Materiały użyte do wymiany dachu: blachodachówka, gąsior baryłkowy, membrana dachowa, blacha płaska, taśma kalenicowa, wkręt farmerski, kit dekarski, korektor, okno połaciowe (4 sztuki), kołnierz do okna, rynna dachowa, denko, złącznik rynny, lej spustowy, kolanko, rura spustowa, złączka rury, obejma rury, hak obejmy, uchwyt rynnowy.

Organ podatkowy uznał, że w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku należy przeanalizować zakres prac, które Wnioskodawczyni wykonała i użyte przy tych pracach materiały w oparciu o przepisy Prawa budowlanego i załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489).

Jak stanowi art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o budowie, należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Z opisu wykonanych przez Wnioskodawczynię prac wynika, że nie dokonano zmian w konstrukcji budynku lub samego dachu, które skutkowałyby jego nadbudową. Przystępując do wymiany pokrycia dachowego celem Wnioskodawczyni nie było nadbudowanie przedmiotowego budynku. Nie nastąpiło zwiększenie parametrów budynku. Opisane wydatki zostały poniesione w celu wymiany starego, przeciekającego pokrycia dachowego. W wyniku tego przedsięwzięcia nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczoną na potrzeby ogrzewania do budynku mieszkalnego.

Dyrektor KIS wskazał, że poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne mieszczą się w zakresie ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym, w ramach ulgi termomodernizacyjnej Wnioskodawczyni będzie mogła odliczyć jedynie te wydatki związane z wymianą pokrycia dachowego, które zostały pokryte ze środków własnych. Zatem wydatki związane ze ściągnięciem, transportem i utylizacją eternitu, które w całości zostały Wnioskodawczyni dofinansowane, nie mogą być odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Organ skarbowy wskazał również, że załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju nie zawiera szczegółowego wykazu konkretnych materiałów budowlanych i urządzeń, a jedynie wskazuje ogólnie na materiały budowlane i urządzenia wykorzystane do ściśle określonego w rozporządzeniu celu. Tym celem jest m.in. wymiana pokrycia dachowego. Na to wskazują wymienione w rozporządzeniu materiały i urządzenia oraz usługi wchodzące w zakres omawianej ulgi. Interpretacja indywidualna wydawana jest w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe). Organ wydający interpretację przepisów prawa podatkowego nie prowadzi postępowania, ani nie podejmuje rozstrzygnięć zastrzeżonych dla innego typu orzekania, w tym kontroli podatkowej, czy postępowania podatkowego prowadzonego w oparciu o konkretną dokumentację i zebrane dowody. Ewentualna weryfikacja, czy zakres przeprowadzonych prac i użytych materiałów odpowiada zakresowi wskazanemu w przepisach należy do kompetencji innych organów.

