„Sp. z o.o. sp.k.” a opodatkowanie CIT spółek komandytowych

„Sp. z o.o. sp.k.” Podatkową opłacalność prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej, w której spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie pozostawała komplementariuszem i możliwe rozwiązania dla podatników analizują eksperci z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

Ulga na prototyp - kto skorzysta?

Ulga na prototyp to element podatkowy Polskiego Ładu. Czym jest ulga na prototyp? Jak działa ulga? Kto będzie mógł skorzystać z nowej ulgi? Kiedy ulga na prototyp zostanie wprowadzona?

Podatkowy Polski Ład - straci klasa średnia i przedsiębiorcy

Polski Ład. Rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie budzą wiele poważnych zastrzeżeń; straci na nich klasa średnia oraz przedsiębiorcy - podkreśla w swoim stanowisku Rada Przedsiębiorczości. Dodano, że wyższą kwotę wolną od podatku zniweluje wyższa składka zdrowotna.

Fundacja zagraniczna a zagraniczna spółka kontrolowana

Fundacje zagraniczne mogą być spółkami kontrolowanymi, co jest korzystne dla przedsiębiorców rodzinnych (głównie z uwagi na zasady sukcesji majątku w takich podmiotach), mniej jednak korzystne dla podmiotów dokonujących optymalizacji podatkowych z wykorzystaniem fundacji zagranicznych.

Jak ustalać podstawę opodatkowania budowli i ich części?

Podatek od nieruchomości. Jakie są zasady ustalania podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości w przypadku budowli lub ich części?

Ulga na dziecko a egzekucja komornicza

Ulga na dziecko a egzekucja komornicza. W polskim prawie podatkowym ulgi podatkowe i wynikające z nich ewentualne zwroty nadpłaconego podatku podlegają egzekucji (zajęciu) komorniczej. Dotyczy to wszystkich ulg podatkowych, także tych, które przysługują rodzicom z tytułu wychowywania dziecka do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności lub do ukończenia 26. roku życia w przypadku kontynuowania nauki (tzw. ulga na dziecko w PIT). W jednej z interpelacji poselskiej do ministra sprawiedliwości posłanka zaapelowała o zmianę przepisów, by ulgi podatkowe przysługujące na dzieci były zwolnione z egzekucji komorniczej. Minister sprawiedliwości stwierdził jednak, że "brak jest dostatecznych podstaw do dodatkowego zwalniania nadpłaty (zwrotu) podatku, z egzekucji komorniczej", także w przypadku ulgi na dziecko.

Ratyfikacja decyzji ws. zasobów własnych w budżecie UE

Zasoby własne UE. Prezydent Andrzej Duda ratyfikował decyzję unijnych liderów dotyczącą zwiększenia zasobów własnych w budżecie UE. To kolejny krok, po podpisaniu ustawy ratyfikacyjnej, pozwalający na uruchomienie środków z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy.

Umorzone subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają być zwolnione z podatku

Subwencje z Tarczy Finansowej PFR a podatek. Zapowiedziane w Aktualizacji Programu Konwergencji zwolnienie z podatku umorzonych subwencji dla firm z Tarczy Finansowej PFR można przeprowadzić w ustawie, albo w rozporządzeniu o zaniechaniu poboru podatku - mówią PAP eksperci podatkowi.

Jak zgłosić przewóz pieniędzy po 3 czerwca 2021 r.?

Przewożenie pieniędzy przez granicę. Od 3 czerwca 2021 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy unijne w sprawie przewożenia pieniędzy przez granicę. Jak zgłosić przewóz pieniędzy?

Polski Ład to podatkowe fair play

Polski Ład. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku aż do 30 tys. złotych i podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych. To tylko niektóre założenia reformy podatkowej zapisanej w Polskim Ładzie. Dzięki zmianom zyska 18 mln Polaków! Zyskają ci mniej zarabiający, ale również ci z klasy średniej, rodziny z dziećmi i emeryci. Nowy system podatkowy będzie bardziej sprawiedliwy – daniny publiczne będą płacone przez obywateli proporcjonalnie – bez względu na wysokość zarobków. Do tej pory system bardziej obciążał osoby o niskich zarobkach niż te o wysokich.

Ustawa podwyższająca kwotę wolną od podatku już w czerwcu

Polski Ład. W czerwcu chcemy wyjść z ustawą podwyższającą kwotę wolną od podatku do poziomu jednego z najwyższych w Europie - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Kary umowne w budownictwie - rozliczanie VAT

Kary umowne w budownictwie - rozliczanie VAT. Realizacja projektów budowlanych nie zawsze przebiega zgodnie z złożeniami. Wpływ na to ma wiele czynników, z którymi muszą mierzyć się zarówno wykonawcy, jak i inwestorzy. Rosnące ceny materiałów budowlanych lub ograniczony dostęp do nich, brak wykwalifikowanej kadry, opóźnienia podwykonawców czy też błędy w dokumentacji, to chleb powszedni przy realizacji kontraktów budowlanych. Jak ograniczyć zatem ryzyko prawno-podatkowe przy kontraktach budowlanych?

Polska eksportuje technologie do walki z przestępstwami podatkowymi

Polska wykorzystuje technologię w walce z przestępczością podatkową w kraju, ma też potencjał do eksportu tych rozwiązań. Podpisaliśmy już umowę ze Słowacją, kończymy negocjacje z Czechami - poinformował w piątek w Senacie wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Polski Ład. Nowe ulgi skomplikują system podatkowy

Polski Ład. Zdaniem pracodawców system ulg podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie doprowadzi do większego skomplikowania polskiego systemu podatkowego.

Wszystkie kraje UE zgodziły się na Fundusz Odbudowy

Fundusz Odbudowy. Wszystkie kraje UE dały zielone światło na finansowanie Funduszu Odbudowy. Budżet tego unijnego programu wsparcia to 750 mld euro. Na co będą przeznaczone środki?

Odzyskanie zapłaconych odsetek od VAT po wyroku TSUE ws. WNT i importu usług

Przepisy ustawy o VAT od 2017 r. obligowały podatników do rozliczania kwot VAT należnego i VAT naliczonego z tytułu WNT w odrębnych okresach rozliczeniowych (w tzw. „szyku rozstawnym”), w przypadku gdy transakcja nie została rozliczona przed upływem 3 miesięcy po upływie miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po ponad czterech latach stosowania niekorzystnych przepisów, zapadł długo wyczekiwany wyrok TSUE (z 18 marca 2021 r. sygn. akt C-895/19), w którym stwierdzono, że wymogi prawa krajowego w tym zakresie są niezgodne z przepisami prawa unijnego. Co szczególnie istotne, orzeczenie europejskiego Trybunału otworzyło podatnikom drogę do składania wniosków o nadpłatę i odzyskanie nienależnie zapłaconych odsetek.

Skutki podatkowe wniesienia samochodu do spółki cywilnej

Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. I wniesienie samochodu do spółki cywilnej.

Kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej - rozliczenie VAT (bezpłatne webinarium 10 czerwca)

Kary umowne i odszkodowania w branży budowlanej - rozliczenie VAT. 10 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone tematyce opodatkowania VAT-em kar umownych i odszkodowań w branży budowlanej. Zagadnienie to budzi wiele wątpliwości i praktycznych problemów, dlatego w trakcie spotkania zostaną omówione nie tylko aspekty prawne, ale przede wszystkim występujące w praktyce różne przypadki. Webinarium poprowadzą doświadczeni doradcy podatkowi: Piotr Litwin, Doradca Podatkowy, Partner w Enodo Advisors oraz Tomasz Kowalczyk, Doradca Podatkowy, Senior Manager w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Anulowanie faktury – zasady, przesłanki, praktyka organów podatkowych

Anulowanie faktury. Faktura jako dokument wskazujący podatek naliczony jak i uprawniający do odliczenia podatku naliczonego stanowi fundament podatku od towarów i usług. Z tego powodu, powinno się unikać jakichkolwiek błędów przy jej sporządzaniu. Jednak, przy zachowaniu nawet największej staranności można popełnić pomyłkę. Z tego powodu warto wiedzieć, co zrobić z błędne sporządzoną fakturą, kiedy należy dokonać korekty, a kiedy i w jaki sposób podatnik będzie mógł ją anulować.

Akcyza od samochodów - nowe wzory dokumentów od 1 lipca 2021 r.

Akcyza za samochód. Resort finansów określił nowe wzory dokumentów w zakresie podatku akcyzowego od samochodów osobowych. Nowe formularze będą miały zastosowanie począwszy od 1 lipca 2021 r.

Polski Ład. Kto poniesie koszty zmian podatkowych?

Klasa średnia w Polsce. Kto powinien ponieść koszty zmian podatkowych, związanych z Polskim Ładem? Jeżeli zmiany uderzą w klasę średnią, będą niekorzystne dla całej gospodarki, utrudnią najmniej zamożnym wychodzenie z ubóstwa.

Dostawa towarów między oddziałem a siedzibą spółki - rozliczenie VAT

Dostawa towarów między oddziałem a siedzibą spółki - rozliczenie VAT. Spółka działająca w branży paliwowej, z siedzibą w Czechach, utworzyła w Polsce oddział zarejestrowany dla potrzeb VAT. Oddział dokonał zakupu urządzeń, które po zakończeniu prowadzonej w Polsce inwestycji zostaną przewiezione do Czech do siedziby spółki, która uiści za nie ustaloną opłatę. Czy można uznać, że taka transakcja stanowi w Polsce WDT i polski oddział może do niej zastosować stawkę VAT 0%?

Ulga dla klasy średniej. Wyższe podatki od zarobków ponad 13 tys. zł

Polski Ład - ulga dla klasy średniej. Umówiliśmy się z partnerami z Prawa i Sprawiedliwości na propozycję Porozumienia, aby osoby zatrudnione na umowę o pracę zarabiające do 13 tys. zł nie zapłaciły wyższego podatku - powiedział wicepremier Jarosław Gowin, tłumacząc tzw. ulgę dla klasy średniej.

Przewożenie gotówki przez granice UE - nowe przepisy od 3 czerwca 2021 r.

Przewożenie gotówki przez granice UE. Ministerstwo Finansów informuje, że 3 czerwca 2021 r. wchodzą w życie przepisy UE, które rozszerzają obowiązki m.in. osób przewożących pieniądze przez granicę. Jeśli będzie to kwota co najmniej 10 000 euro, to przy wjeździe i wyjeździe z UE trzeba będzie złożyć deklarację tych środków właściwym organom celnym Służby Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej. Środek lokomocji nie ma tu znaczenia.

Czy weterynarze muszą stosować kasy fiskalne online od 1 lipca 2021 r.?

Kasy fiskalne online - weterynarze. Czy lekarze weterynarii są obowiązani do wymiany kasy fiskalnej na tzw. kasę online przed 1 lipca 2021 r.?