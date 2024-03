Co można sobie odliczyć od podatku 2024? Z jakich ulg podatkowych można skorzystać w rozliczeniu PIT?

Co można odliczyć z podatku PIT? Z jakich ulg podatkowych można skorzystać w rozliczeniu w 2024 roku?

Podatnicy rozliczający roczny PIT mają możliwość skorzystania z różnorodnych ulg podatkowych, które mogą znacząco zmniejszyć ich należności wobec państwa. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w roku 2022 z odliczeń skorzystało ponad 8,7 miliona podatników, oszczędzając łącznie niemal 14 mld zł[1]. Dlatego też, zrozumienie ich zakresu, warunków oraz sposobu aplikowania jest niezbędne dla każdej osoby, pragnącej optymalizować swoje zobowiązania. Od ulgi internetowej, przez wsparcie dla rodzin, po ulgę dla młodych, wchodzących dopiero na rynek pracy – każda z nich ma na celu nie tylko obniżenie wysokości rozliczenia, ale również promowanie określonych zachowań i inwestycji w siebie i życie dookoła nas. Zatem na jakie ulgi możemy liczyć w 2024 roku?

Ulga internetowa

W 2024 roku, podatnicy mogą skorzystać z ulgi internetowej, która pozwala na odliczenie do 760 zł za wydatki poniesione na usługi internetowe w danym roku[2]. Aby móc z niej skorzystać, konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, takich jak faktury VAT. Odliczenie dotyczy osób, które rozliczają się za pomocą formularzy PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37.

- Ulga internetowa to ważny element wspierający dostęp do sieci internetowej w polskich gospodarstwach domowych. W obecnych czasach, kiedy praca zdalna lub hybrydowa i edukacja online stały się normą, możliwość odliczenia wydatków na internet jest niezwykle cenna. W zeszłym roku z takiej możliwości skorzystało zaledwie około 425 tys. podatników, oszczędzając średnio 609 zł[3]. Należy jednak pamiętać, że ulga przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych. Możemy więc posłużyć się nią, jeżeli nie robiliśmy tego w latach poprzednich lub po raz pierwszy odliczyliśmy poniesione koszty przy rozliczeniu za rok 2022 – komentuje Aneta Miszczak, ekspert Intrum.

Ulga prorodzinna

Jedną z najczęściej wykorzystywanych form wsparcia podatkowego w Polsce jest ulga prorodzinna. Rodzice mogą liczyć na upust w wysokości 92,67 zł miesięcznie, czyli 1112,04 zł rocznie, na pierwsze i drugie dziecko. Przy kolejnych dzieciach stawka wzrasta do 166,67 zł miesięcznie (2000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko i 225 zł miesięcznie (2700 zł rocznie) na czwarte i kolejne dzieci. Do skorzystania z pomocy, niezbędne będzie spełnienie warunków dochodowych. Podatnik nie może przekroczyć 56 000 zł rocznych dochodów (112 000 zł dla małżonków rozliczających się wspólnie)[4].

- Ulga na dziecko to znaczące wsparcie dla polskich rodzin. Według danych Ministerstwa Finansów, w Polsce korzysta z niej prawie 4 680 000 podatników, oszczędzając przy tym średnio 1 510zł[5]. Dzięki niej rodzice mogą odzyskać część wydatków poniesionych na wychowanie dzieci. Jest to szczególnie ważne w obliczu rosnących kosztów życia, co sprawia, że każda forma wsparcia finansowego ma znaczenie dla budżetu domowego. Należy jednak pamiętać, że ułatwienie jest dostępne dla podatników rozliczających się za pomocą formularzy PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37 – dodaje Aneta Miszczak.

Ulga dla krwiodawców

Pomoc potrzebującym jest niezwykle ważną częścią życia społecznego. Szczególną formą takiej pomocy jest oddawanie krwi, której nierzadko brakuje w szpitalach, dlatego też osoby, które decydują się na wsparcie, mogą liczyć na korzystniejsze warunki przy rozliczeniach PIT. Honorowi krwiodawcy w 2024 roku będą mogli odliczyć kwotę ekwiwalentu za oddaną w 2023 roku krew lub jej składniki, czyli np. osocze. Obowiązująca stawka wynosi 130 zł za litr[6], jednak przysługująca ulga nie może wynosić więcej niż 6% dochodu. Aby z niej skorzystać, konieczne będzie potwierdzenie od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

- Ulga dla krwiodawców to wyraz szacunku dla osób, które bezinteresownie dzielą się cząstką siebie, aby pomóc innym. Jest to również zachęta do włączania się w szeregi honorowych dawców krwi, co ma ogromne znaczenie dla ratowania życia i zdrowia pacjentów. Kwota wyliczona przez prawodawców może wydawać się niewielka, ale w ten sposób w poprzednim roku podatkowym Polacy zaoszczędzili ponad 10 milionów złotych[7]. Podobnie, jak w przypadku poprzednich omawianych upustów i tutaj dotyczy ona osób, które planują rozliczać się poprzez formularz PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37 – podkreśla Aneta Miszczak.

1,5% podatku na OPP

Osoby w Polsce mają możliwość pomocy innym bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Przekazanie 1,5% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego jest formą wsparcia, która pozwala mieć realny wpływ na działalność organizacji społecznych, charytatywnych czy kulturalnych. Aby skorzystać z tej możliwości, wystarczy wypełnić odpowiednią część zeznania podatkowego, wskazując numer KRS wybranej przez siebie organizacji. Warto pamiętać, że przekazanie 1,5% nie zwiększa ponoszonego obciążenia – jest to część podatku, który i tak należałoby zapłacić na rzecz państwa. Warto więc dopełnić obowiązku, połączyć go z pomocą i bezpośrednio przyczynić się do rozwoju wybranej organizacji.

- Przekazanie 1,5% podatku na wybrany cel to wyjątkowy sposób na wyrażenie swojej solidarności społecznej. Każda osoba, decydująca się na wsparcie OPP, przyczynia się do rozwoju ważnych inicjatyw, które bezpośrednio wpływają na jakość życia wielu osób. To także dowód na to, że nawet niewielkie kwoty, gdy są odpowiednio zagospodarowane, mogą przynieść znaczące zmiany – podkreśla ekspertka Intrum, Aneta Miszczak.

Wsparcie dla młodych pracowników

Ulga dla młodych, znana również jako "zerowy PIT", to zwolnienie z konieczności płacenia podatku dochodowego dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia i w danym roku podatkowym zarobiły mniej niż 85 528 zł[8]. Stanowi ono wsparcie finansowe dla młodego pokolenia. Warto dodać, że jeżeli w okresie rozliczeniowym osoba ukończy 26 lat, PIT zerowy przestaje być naliczany dopiero po dniu urodzin. Zwolnienie to obejmuje przychody ze stosunku pracy, umów zlecenia, a także praktyki absolwenckiej, stażu uczniowskiego czy nawet zasiłku macierzyńskiego.

- Zerowy PIT to okazja dla młodych ludzi, aby zacząć swoją karierę zawodową bez dodatkowego obciążenia podatkowego. Ulga ta działa z mocy prawa, a więc do skorzystania z niej wystarczy spełnienie określonych warunków. Innymi słowy, nie ma konieczności składania specjalnych wniosków, żeby móc nie płacić podatku dochodowego – dodaje Aneta Miszczak, ekspert Intrum.

Ulgi podatkowe w Polsce oferują szeroki wachlarz możliwości dla płatników na zmniejszenie swoich zobowiązań i jednoczesne wspieranie ważnych celów społecznych i ekonomicznych. Od ulgi internetowej, przez wsparcie dla rodzin i krwiodawców, po ulgi dla młodych – każda z nich ma wpływ na życie codzienne i co najważniejsze przynosi wymierne korzyści w postaci zaoszczędzonych pieniędzy – w zeszłym roku polscy podatnicy z tytułu różnych ulg podatkowych zaoszczędzili łącznie niemal 14 miliardów złotych[9]. Możliwości skorzystania z różnych opustów jest znacznie więcej niż tylko te przywołane, więc warto być na bieżąco z przepisami i korzystać z dostępnych opcji, aby maksymalnie wykorzystać swoje prawa podatkowe.