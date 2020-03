Płatności bezpośrednie - oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 r.

Oświadczenia zastępuje wniosek o przyznanie płatności

Skuteczne złożenie Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019, jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2020 i ubieganiem się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2019 roku.

Oznacza to, że rolnik, który skutecznie złoży Oświadczenie nie musi składać w 2020 roku wniosku o przyznanie płatności.

reklama reklama



Oświadczenie może zostać złożone osobiście przez rolnika, przez osobę trzecią lub za pośrednictwem poczty (w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego). Oświadczenie złożone drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila nie zostanie uznane jako złożone skutecznie (tylko oświadczenia złożone w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej zostaną uznane jako złożone skutecznie).

Zobacz: Wzór Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku

Po złożeniu Oświadczenia, jeśli jest to zasadne, rolnik może złożyć formularz zmiany do wniosku w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r. (ustawowy termin na składanie zmian, tj. 31 maja 2020 roku, przypada w niedzielę).

Rolnicy uprawnieni do składania Oświadczenia

Oświadczenie może być składane przez rolników, którzy:

1) w 2019 r. ubiegali się wyłącznie o:

jednolitą płatność obszarową,

płatność za zazielenienie,

płatność dodatkową,

płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu,

płatność do owiec,

płatność do kóz,

płatność niezwiązaną do tytoniu,

płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),

wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),

premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),

2) w 2019 r. nie ubiegali się o przyznanie:

płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do bydła, płatności do krów,

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020),

płatności ekologicznej (PROW 2014-2020),

3) zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha,

4) potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 roku,

5) chcą ubiegać się w 2020 roku o te same płatności co we wniosku o przyznanie płatności w 2019 roku.

Zmniejszenie lub odmowa przyznania płatności

W przypadku, gdy w 2019 roku zostały wykryte w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich przedeklarowania powierzchni stwierdzonej względem powierzchni deklarowanej i rolnik złoży w 2020 roku Oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w powierzchniach deklarowanych działek do płatności, wówczas przedeklarowania mogą zostać także wyliczone w sprawie w roku 2020, co może skutkować zmniejszeniem lub odmową przyznania płatności.

W przypadku, gdy Oświadczenie zostanie złożone przez rolnika, który nie spełnia wymogów ustawowych do złożenia przedmiotowego Oświadczenia lub w Oświadczeniu będą braki formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) lub Oświadczenie wpłynie do ARiMR po terminie, wówczas zostanie wydane Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

W przypadku wydania Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania rolnik ma prawo złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2020 (o ile nie minął termin na składanie wniosków o przyznanie płatności).

ARiMR