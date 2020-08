Wsparcie dla rolników i przetwórców – zmiany w Funduszu Gwarancji Rolnych

– Fundusz Gwarancji Rolnych jest pierwszym na rynku funduszem gwarancyjnym BGK dostępnym dla całego sektora rolnego - zarówno dla przetwórców rolno-spożywczego, jak i po raz pierwszy dla producentów , czyli rolników. Rozszerzamy program m.in. o dopłaty do odsetek oraz wydłużamy okres gwarancji, dzięki czemu rolnicy mogą uzyskać tańszy kredyt i na lepszych warunkach. Zmiany w Funduszu Gwarancji Rolnych są kolejnym działaniem BGK, którego celem jest pomoc polskim przedsiębiorcom w dobie epidemii – powiedział członek zarządu BGK Tomasz Robaczyński.

Fundusz Gwarancji Rolnych wspiera mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z branży rolnej i zapewnia prostszy dostęp do finansowania. Zmiany w programie FGR umożliwią uzyskanie gwarancji na kredyty obrotowe oraz dopłat do oprocentowania, co ułatwi klientom utrzymanie płynności finansowej.





Nowe warunki umożliwią:

objęcie gwarancją kredytu obrotowego nieodnawialnego, który nie jest powiązany z inwestycją wspieraną z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na okres 51 miesięcy,

zabezpieczenie gwarancją spłaty kredytu obrotowego odnawialnego (w tym kredytu w rachunku bieżącym) na okres 39 miesięcy, podczas jego odnowienia, podwyższenia limitu lub zawierania nowej umowy kredytowej,

otrzymanie dopłaty do oprocentowania kredytu obrotowego na okres do 12 miesięcy w wysokości 2 pkt. proc. w skali roku, który zostanie objęty tą gwarancją do 31.12.2020 r.

Rolnicy będą mogli ubiegać się o kredyt obrotowy na prostszych zasadach – bez konieczności składania w banku kredytującym dokumentów finansowych czy planu projektu.

Bez zmian pozostają inne warunki udzielania gwarancji z FGR, m.in. dotyczące zabezpieczenia do 80% kwoty niespłaconego kapitału kredytu oraz dotyczące maksymalnej kwoty gwarancji, która wynosi 5 mln zł dla rolników lub 10 mln zł dla przetwórców.

Więcej informacji o gwarancji oraz dopłacie z Funduszu Gwarancji Rolnych, a także lista banków, w których można złożyć wniosek o gwarancji znajduje się na stronie BGK.

Bank Gospodarstwa Krajowego