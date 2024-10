Dopłaty do ubezpieczeń rolnych w 2025 r. W jakiej wysokości?

Wysokość dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń rolnych upraw i zwierząt w 2025 roku pozostanie na niezmienionym poziomie, czyli 65 proc. składki ubezpieczeniowej. Takie rozwiązanie zakłada projekt rozporządzenia, który został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia to wykonanie upoważnienia do ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zgodnie z tym przepisem, Rada Ministrów określa do dnia 30 listopada każdego roku, wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wymienionych na rok następny.

Dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt w 2025 roku

W 2025 r. wysokość dopłaty z budżetu do składki ubezpieczeniowej jest na poziomie tego roku i wynosi 65 proc. składki, w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczających 9 proc. sumy ubezpieczenia.



W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12 proc. i 15 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw. Po przekroczeniu ww. stawek dopłata będzie proporcjonalnie pomniejszana.



W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty przysługują producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających 0,5 proc. sumy ubezpieczenia.



Projekt przewiduje 65 proc. składki do ubezpieczenia ha uprawy: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych od wystąpienie szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę oraz ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.



Dopłata 65 proc. do 1 szt. przysługuje do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności.

Jak producenci rolni korzystający z dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt?

W 2023 r z dopłatami z budżetu państwa, powierzchnia ubezpieczonych upraw w wyniosła ok. 3,6 mln ha, zawartych zostało ok. 207,7 tys. szt. umów ubezpieczenia upraw rolnych, natomiast liczba ubezpieczonych zwierząt gospodarskich wyniosła ok. 22,3 mln szt. rocznie (w tym głównie drób), a liczba zawartych umów wyniosła ok. 828 szt. Producenci rolni korzystający z ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa stanowią ok. 16 proc. producentów rolnych posiadających gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych - podano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.



W projekcie ustawy budżetowej na 2025 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została zaplanowana kwota 920.504 tys. zł