Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych

W dniu 22 czerwca 2018r. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 22571 w sprawie kwalifikacji obiektów budowlanych na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości po wyroku Trybunału Konstytucyjnego („TK”) z dnia 13 grudnia 2017 roku (sygnatura akt SK 48/15), który uznał za niezgodne z konstytucją stanowisko, zakładające, że obiekt spełniający definicję budynku może być budowlą w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W praktyce oznacza to, że przykładowo jeżeli przyjmiemy, iż stacja transformatorowa, często murowana, jest budynkiem (a w takim przypadku zasadniczo spełnia definicję budynku, ponieważ jest stale związana z gruntem, ma fundament, jest wyodrębniona ścianami z przestrzeni i posiada dach), to opodatkowanie podatkiem od nieruchomości powinno być ustalane jak dla budynku, czyli na podstawie powierzchni (np. 10m2) razy obowiązująca stawka (np. 10 m2 x 23 zł = 230 zł), a nie na podstawie wartości budowli, czyli nie na podstawie wartości urządzeń znajdujących się przykładowo w takiej stacji. Jeżeli zatem dana konstrukcja budowlana będzie spełniała definicję budynku, wówczas powinna być opodatkowana podatkiem od nieruchomości jak budynek, a nie jak budowla.

reklama reklama

Kwalifikowanie obiektów budowlanych

Pytanie poselskie Pawła Skuteckiego z dnia 24 maja 2018 r. zostało skierowane na prośbę Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który to konwent wniósł o pilne podjęcie działań mających na celu uporządkowanie stanu prawnego związanego z kwalifikowaniem obiektów budowlanych, w tym elektrowni wiatrowych na potrzeby podatku od nieruchomości.

Sprawa nie jest błaha, ponieważ dotyczy możliwości odzyskania przez przedsiębiorców wielomilionowych nadpłat w podatku od nieruchomości przy jednoczesnym rzeczywistym uszczupleniu bieżących i przyszłych budżetów gmin w związku z obowiązkiem zwrotu podatku z odsetkami. Wobec powyższego stanowisko Ministerstwa Finansów w przedmiotowej sprawie jest istotne i na pewno warto je poznać.

Analizując odpowiedź MF i powołanie się już na początku odpowiedzi na następującą część wyroku TK:

"stwierdzenie niekonstytucyjności regulacji podatkowej we wskazanym powyżej zakresie nie skutkuje automatycznie obowiązkiem odmiennego zakwalifikowania - na potrzeby określenia podatku od nieruchomości – obiektów budowlanych, w tym kontenerów telekomunikacyjnych (...), do których odnoszone było przyjęte jednolicie w orzecznictwie sądów administracyjnych zapatrywanie dotyczące możliwości uznania za budowle obiektów odpowiadających definicji budynku. Ustalenie charakteru tych obiektów w oparciu o właściwe przepisy prawne, z pominięciem jednak zakwestionowanego fragmentu treści normatywnej, i po przeprowadzeniu wymaganego postępowania dowodowego jest kompetencją organów podatkowych oraz kontrolujących ich działalność sądów administracyjnych".

oraz na to, że: "stwierdzenie niekonstytucyjności zakresu znaczeniowego definicji budowli, który został ustalony w jednolitym orzecznictwie sądów administracyjnych, nie ma charakteru bezwzględnego", a także na to, że organy podatkowe, w przypadku każdego obiektu, muszą poddać ocenie jego status prawnopodatkowy, najlepiej kierując się opinią biegłego – de facto przerzuca się na gminy i sądy administracyjne decyzje o tym, co jest budynkiem a co nie, przy czym – przy ocenie wolno brać pod uwagę właściwe przepisy prawa i wynik postępowania dowodowego.

Polecamy: Kalendarz 2019

Same przepisy prawa przy definicji budynku nie są zbyt skomplikowane, ponieważ zgodnie z art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. Jednocześnie przepis art. 46 § 1 k.c. wskazuje na trwałe związanie z gruntem jako cechę charakterystyczną dla budynku. Dla oceny czy w danej sprawie mamy rzeczywiście do czynienia z budynkiem, czy z budowlą, konieczna będzie analiza konkretnego przypadku, poparta wywodami odnoszącymi się do każdej z cech wyróżniających budynek, np. czy mamy do czynienia z fundamentami pod urządzenia, oraz osłonami takiego urządzenia przed działaniem czynników atmosferycznych, czy też być może będą to jednak przegrody budowlane. Taka ocena będzie niezwykle istotna w prowadzonych ewentualnie postępowaniach wznowieniowych, jak również w sprawach bieżących na potrzeby określenia właściwej wysokości podatku od nieruchomości.

Zapewne ocena stanu faktycznego każdego przypadku będzie tworzyła możliwości dla podatnika i organu podatkowego dochodzenia swych racji przed sądem, który jak zawsze zostanie obciążony odpowiedzialnością za wyrokowanie w tym zakresie, nie mogąc jednak brać pod uwagę – jak miało to często miejsce dotychczas – pozaustawowych cech budynku, w tym funkcji jakie ma pełnić dana konstrukcja.