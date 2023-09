Darowizny od matki z Ukrainy. Jakie skutki podatkowe?

Otrzymanie darowizny od bliskich za granicą może rodzić wiele wątpliwości podatkowych. W tym artykule skupimy się na interpretacji indywidualnej dotyczącej otrzymania darowizny od matki z Ukrainy przez osobę mieszkającą w Polsce, z uwzględnieniem stanu faktycznego oraz wyjaśnień Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Osoba zwracająca się o interpretację, otrzymała darowiznę od matki, która mieszka na Ukrainie. Co ważne, osoba ta nie jest obywatelem Polski. Mimo że od 2018 roku rozlicza się w Polsce z tytułu umowy o pracę, nie posiada miejsca stałego pobytu w Polsce. Przebywa na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy. Taka sytuacja rodzi wiele pytań dotyczących opodatkowania takiej darowizny.

Czy darowizna z zagranicy jest opodatkowana?

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osobę fizyczną rzeczy i praw majątkowych tytułem darowizny nie podlega podatkowi od spadków i darowizn, jeżeli spełnione są pewne warunki. W omawianym przypadku, mimo że darowizna pochodzi z zagranicy, nie podlega opodatkowaniu, ponieważ nabyte rzeczy lub prawa majątkowe nie znajdują się na terytorium Polski.

Miejsce stałego pobytu a pobyt czasowy

Miejsce stałego pobytu to kluczowy aspekt w kontekście opodatkowania darowizn. Przebywanie w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy nie jest traktowane jako miejsce stałego pobytu. W omawianym przypadku osoba otrzymująca darowiznę nie jest obywatelem Polski i nie posiada miejsca stałego pobytu w Polsce, mimo że pracuje i rozlicza się tutaj od kilku już lat. To ważne rozróżnienie, które ma kluczowe znaczenie dla opodatkowania darowizny.

Kiedy darowizna jest zwolniona z podatku?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił, że aby dane nabycie mogło korzystać z ulgi w postaci zwolnienia od podatku, musi podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W analizowanym przypadku, nabycie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, co oznacza, że nie ma obowiązku zgłaszania otrzymanej darowizny do właściwego urzędu skarbowego.

Ostatecznie, organ skarbowy uznał, że skoro opisane we wniosku o interpretację nabycie środków pieniężnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, to nie może mieć do niego zastosowania zwolnienie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Żeby bowiem dane nabycie korzystało z ulgi w postaci zwolnienia, to musi podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Podsumowując, otrzymanie darowizny od bliskich za granicą może więc wiązać się z różnymi skutkami podatkowymi. Kluczowe znaczenie mają miejsce stałego pobytu, obywatelstwo oraz lokalizacja nabywanych rzeczy czy praw majątkowych. Dlatego też ważne jest, aby znać przepisy i wiedzieć, jakie obowiązki podatkowe mogą nas spotkać w przypadku otrzymania darowizny od bliskich za granicą.

Interpretacja indywidualna z dnia 1 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4015.132.2023.1.JKU