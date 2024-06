Czy od prezentów (ślubnych, urodzinowych, z okazji chrzcin i innych uroczystości) trzeba zapłacić podatek? Tak ale nie od wszystkich

Lato to nie tylko czas wyjazdów wakacyjnych i odpoczynku. To również czas ślubów, chrzcin i innych uroczystości rodzinnych. Organizując taką imprezę, mamy sporo wydatków, ale są też przychody. To prezenty od rodziny i gości, często bardzo wartościowe i oczywiście pieniądze w kopertach. Tu pojawia się pytanie, czy nie powinniśmy zgłosić takiego dochodu fiskusowi?

