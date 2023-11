Jaki VAT na żywność w 2024 roku? Nowy Sejm zdecyduje o naszych kieszeniach

Niektóre popularne wyroby akcyzowe jak napoje alkoholowe, papierosy i inne wyroby tytoniowe przy ich legalnej dystrybucji do konsumentów wymagają oznaczenia banderolami podatkowymi. Jeżeli dany wyrób akcyzowy w sklepie (np. butelka wina, czy paczka papierosów) nie ma banderoli, czy banderola jest nieprawidłowa, to świadczy to najczęściej o tym, że pochodzi z nielegalnej dystrybucji. Ministerstwo Finansów ostrzega, że kupując taki wyrób wspieramy szarą strefę podatkową (np. przestępców i przemytników) a także narażamy zdrowie a nawet życie (bo nielegalny wyrób spirytusowy może zawierać alkohol metylowy, a nie etylowy – jego spożycie może spowodować ślepotę, a nawet śmierć). Można jednak sprawdzić czy kupowany wyrób akcyzowy jest bezpieczny i legalnie wprowadzony do sprzedaży. Jak to zrobić?