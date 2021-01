Karta podatkowa przy wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych

Karta podatkowa - wynajem i rezerwacje

Rodzaj działalności gospodarczej, tj. usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12 pokoi, może podlegać w 2021 r. opodatkowaniu w formie karty podatkowej, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w art. 25 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 11 stycznia 2021 r., nr 0115-KDIT1.4011.776.2020.1.MR.

Dyrektor KIS stwierdził także, że z przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie wynika, by zawierały ograniczenia ze względu na korzystanie z internetowych portali rezerwacyjnych. Wobec tego korzystanie przez podatnika z internetowych portali rezerwacyjnych nie wyłącza prawa do opodatkowania usług wynajmu pokoi zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.





Wynajem pokoi gościnnych na karcie podatkowej

We wniosku o interpretację podatnik (Wnioskodawca) wskazał, że jest osobą fizyczną. Od 2 stycznia 2021 r. chce założyć działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pokoi gościnnych - PKD 55.20.Z, tj. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Jako formę opodatkowania podatkiem dochodowym wybiera kartę podatkową, chce świadczyć usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12 pokoi.

Ponadto Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia w podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT.

Działalność Wnioskodawcy polega na wynajmie pokoi turystom. Działalność gospodarcza polegająca na wynajmie pokoi gościnnych polega na następujących składnikach: rezerwacja, sprzątanie, wpuszczanie gości do obiektu, udzielanie gościom informacji, również służenie pomocą na miejscu oraz odbiór kluczy. W działalności gospodarczej chce korzystać z różnych form rezerwacji. Rezerwacje będą prowadzone przez stronę indywidualną Wnioskodawcy, klienci będą wpłacali zaliczki na poczet rezerwacji na konto bankowe, po przyjeździe turysta dopłaca pozostałą kwotę, oraz poprzez portale, które zajmują się rezerwacjami.

Podatnik chciał się dowiedzieć, czy rozliczając podatek dochodowy kartą podatkową może korzystać z usług tych portali?

Kiedy karta podatkowa?

Organ podatkowy wyjaśnił, że zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej także "ustawa") osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej „tabelą”, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

Zgodnie z art. 23 ust. 1a ustawy zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także - na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli - osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne, oraz przedsiębiorstwa w spadku.

Jak wynika z treści pkt 4 części XII tabeli, w formie karty podatkowej opodatkowane mogą być usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12.

Stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie, we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli, przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne, nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej, małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie, z której przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym, pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 25 ust. 3 omawianej ustawy za usługi specjalistyczne w rozumieniu ust. 1 pkt 3 uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4.

Podkreślić należy, że aby uznać usługi za specjalistyczne, muszą być one niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi. Z przepisów ustawy nie wynika jednak, aby usługi specjalistyczne faktycznie miały być czynnościami wysoce specjalizowanymi, których wykonanie wymagałoby specjalistycznych wiadomości, umiejętności, wyposażenia. Chodzi tu o usługi specjalistyczne względem prowadzonej działalności, których wykonywania nie zgłoszono, a jednak są niezbędne do prowadzenia własnej działalności.

Analizując powyższe regulacje prawne Dyrektor KIS stwierdził, że aby nabyć i zachować uprawnienia do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej należy spełnić szereg warunków podmiotowych i przedmiotowych, zawartych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Z przepisów tych nie wynika, by zawierały ograniczenia ze względu na korzystanie z internetowych portali rezerwacyjnych. Wobec tego korzystanie przez Wnioskodawcę z internetowych portali rezerwacyjnych nie wyłącza prawa do opodatkowania usług wynajmu pokoi zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.

Zdaniem organu skarbowego wskazany przez Wnioskodawcę rodzaj działalności gospodarczej, tj. usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12 pokoi, może podlegać w 2021 r. opodatkowaniu w formie karty podatkowej, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w art. 25 ww. ustawy.

oprac. Adam Kuchta