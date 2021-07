Polski Ład. Ryczałt dla nowych inwestorów

Polski Ład. W ramach Programu Repatriacji Kapitału, który stanowi część Polskiego Ładu, ustawodawca zamierza wprowadzić korzystne opodatkowanie ryczałtem od przychodów zagranicznych dla nowych inwestorów, którzy przeniosą rezydencję podatkową do Polski. Na czym będzie polegało to nowe rozwiązanie podatkowe? Kto będzie mógł skorzystać z ryczałtu dla nowych inwestorów?

Polski Ład. Program Repatriacji Kapitału

Program Repatriacji Kapitału, zaprezentowany pod koniec czerwca tego roku, to czwarty z filarów podatkowego restartu gospodarki: po pakietach dla holdingów, dla MŚP i biznesów innowacyjnych.

Program Repatriacji Kapitału do Polski zakłada następujące preferencje podatkowe, tj.:

- ulgę na powrót pracowników i małego biznesu, czyli podatkową zachętę do powrotu ze zdobytym za granicą doświadczeniem i kapitałem;

- ryczałt dla nowych inwestorów, czyli zachętę dla przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces za granicą do przeniesienia centrum zarządzania swoim biznesem do Polski;

- ulgę na CSR (społeczną odpowiedzialność biznesu), czyli korzystne podatkowo warunki działalności sponsoringowej, które będą ułatwiały społecznie odpowiedzialną działalność firm oraz gwiazd biznesu, kultury czy sportu;

- program powrotu kapitału, czyli propozycja dla tych, którzy w przeszłości podjęli ryzykowne decyzje podatkowe i chcą prowadzić biznes w Polsce z „czystą kartą”;

- instytucję Fundacji rodzinnej, która zabezpieczy sukcesję rodzinnych biznesów i zatrzyma zgromadzony przez nie kapitał w Polsce.

Przyjrzyjmy się bliżej jednemu z tych nowych rozwiązań, czyli ryczałtowi dla nowych inwestorów.

Ryczałt dla nowych inwestorów - co to takiego?

Ryczałt dla nowych inwestorów to rozwiązanie - jak wyjaśnia resort finansów - skonstruowane na wzór włoski, które ma skłonić każdego Polaka, któremu powiodło się zagranicą, ale także np. wielkiego tenisistę, piłkarza czy tenora, do zamieszkania w Polsce i przeniesienia tutaj swojej rezydencji podatkowej. To również ważny impuls do tego, aby Polacy, którzy rozwinęli za granicą swoje firmy, przenosili centrum zarządzania biznesem z zagranicy do Polski i właśnie tu płacili podatki.

Dla tej grupy przygotowywana jest ulga zwana „podatkiem maksymalnym”. Będzie polegać na tym, że od dochodów, które powracający do Polski osiągnie poza naszym krajem, nie zapłaci w Polsce wyższego podatku niż 200 tys. zł. W zamian będzie musiał inwestować w Polsce 100 tys. zł rocznie w przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu społecznym, np. w innowacje, naukę, kulturę czy sport. Dochody osiągnięte w Polsce będą opodatkowane na miejscu na normalnych zasadach.

Ryczałt dla nowych inwestorów - kto skorzysta?

Wybór ryczałtu dla nowych inwestorów, tj. ryczałtu od przychodów zagranicznych dla osób fizycznych (obecnie nierezydentów), będzie dotyczyć osób, które:

- przeniosą miejsce zamieszkania (rezydencję podatkową) do Polski,

- nie były polskimi rezydentami podatkowymi przez co najmniej 5 z 6 poprzedzających lat podatkowych,

- będą realizować inwestycje na cele określone w odrębnym rozporządzeniu w wysokości min. 100 tys. zł rocznie.

Jak będzie działał ryczałt dla nowych inwestorów?

Ryczałt dla nowych inwestorów opiera się na 3 filarach:

Dobrowolność: ulga będzie dotyczyć tych, którzy nie byli polskimi rezydentami podatkowymi przez co najmniej 5 z 6 ostatnich lat. To podatnik wybiera opodatkowanie na wybrany przez siebie okres (maksymalnie na 10 lat). Podatnik może również w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z ryczałtu. Wybór tej formy opodatkowania i rezygnacja następuje przez złożenie oświadczenia w urzędzie skarbowym.

Stała wysokość rocznych obciążeń: podatek nie będzie wyższy niż 200 tys. zł rocznie i będzie dotyczyć tylko przychodów zagranicznych, czyli np. z biznesu pozostawionego w innym kraju. Dochody osiągnięte w Polsce będą opodatkowane na normalnych zasadach. W stosunku do nich ryczałt nie będzie mieć zastosowania.

Pewność prawa: podatnik uzyskuje pewność zasad opodatkowania przez cały wybrany przez siebie okres (maksymalnie 10 lat).

Ryczałt dla nowych inwestorów - od kiedy?

Program Repatriacji Kapitału do Polski, który przewiduje wprowadzenie nowych preferencji podatkowych, w tym ryczałtu dla nowych inwestorów, ma wystartować z dniem 1 stycznia 2022 roku. Tak wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Jan Sarnowski z dnia 30 czerwca br. dla Telewizji Republika.

oprac. Adam Kuchta

na podstawie materiałów MF i PAP