Raporty JPK na żądanie fiskusa, czyli digitalizacji podatków ciąg dalszy

Digitalizacja podatków staje się faktem, z którym zmierzyć się musi już niemal każdy przedsiębiorca. Jednym z nowych wyzwań jest konieczność sporządzania raportów w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie organów podatkowych. Przedsiębiorca musi być na to przygotowany, a zatem powinien posiadać odpowiedni program komputerowy do generowania JPK w odpowiedniej strukturze. Na ile jest to utrudnieniem, a na ile szansą rozwoju dla polskiego biznesu?