Właściwość urzędów skarbowych – duże i małe urzędy skarbowe

Do zadań dużych urzędów skarbowych należy obsługa największych podmiotów funkcjonujących na rynku gospodarczym. Katalog tych podmiotów oraz szczegółowe informacje określające moment, w którym zaczynają być one uważane za „dużych podatników”, określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. z 2017 r. poz. 437). Rozporządzenie to wyróżnia trzy rodzaje podatników, dla których duże urzędy skarbowe stają się właściwe.

Pierwsza grupa wyróżniona została kategorią podmiotową. Należą do niej następujące podmioty: podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, fundusze emerytalne, oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych.

Do drugiej grupy zgodnie z treścią rozporządzenia należą takie podmioty, których funkcjonowanie powiązane jest z kapitałem pochodzącym z zagranicy. Wśród nich wyróżnia się takie osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

- jako rezydenci w rozumieniu Prawa dewizowego biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw;

- są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu Prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu;

- jako rezydenci w rozumieniu ustawy o prawie dewizowym jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

Ostatnią grupę podlegającą pod duże urzędy skarbowe stanowią spółki uzyskujące wielomilionowe przychody. Dotyczy to o osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które w roku podatkowym osiągają przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.

Badanie przychodów odbywa się na podstawie złożonego przez spółkę sprawozdania finansowego. Jeśli nie istnieje taka możliwość, badaniu podlegają składane przez podatnika roczne zeznania podatkowe na deklaracjach CIT. Jeśli jednak przyjęcie takiego rozwiązania także jest niemożliwe, badaniu należy poddać wielkość dokonanej dostawy towarów oraz świadczenia usług, którą ustalić należy na podstawie deklaracji VAT za okres od stycznia do grudnia lub za cztery kwartały danego roku podatkowego, o równowartości w złotych co najmniej 5 mln euro. Konieczne jest tutaj ustalenie wielkości netto, która obejmuje: dostawę towarów i świadczenie usług na terytorium kraju, oraz poza terytorium kraju, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, eksport towarów.