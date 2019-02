Jak ustanowić pełnomocnika do spraw podatkowych

Pełnomocnik podatnika

W świetle przepisów Ordynacji podatkowej podatnik ma prawo działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jego osobistego działania.

Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Przy czym w kwestiach mniejszej wagi wynikających w toku postępowania, organ podatkowy może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek podatnika, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu jego upoważnienia do występowania w jego imieniu.

Informacje wskazywane w pełnomocnictwie

Ustanowione właściwie pełnomocnictwo wskazuje dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego identyfikator podatkowy, dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta – numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, adres tego pełnomocnika do doręczeń w kraju, a w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego – także jego adres elektroniczny.

Pełnomocnik ustanowiony w procedurach szczególnych rozliczania podatku VAT, będący nierezydentem i nieposiadający identyfikatora podatkowego, ma obowiązek wskazać numer służący do identyfikacji dla celów podatkowych nadany w jego państwie. W przypadku braku takiego numeru pełnomocnik ten podaje numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Pełnomocnik ten ma również obowiązek wskazać swój adres elektroniczny.

W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba, która nie może się podpisać, pełnomocnictwo zgłasza się ustnie do protokołu albo pełnomocnictwo podpisuje za taką osobę osoba sprawująca nad nią opiekę, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Rodzaje pełnomocnictw

Wyróżnia się trzy rodzaje pełnomocnictw, tj. pełnomocnictwo ogólne, szczególne i do doręczeń.

1. Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych.

Pełnomocnictwo oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Przy czym adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłaszać udzielenie im pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadamiać o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu, ze wskazaniem daty zwolnienia z obowiązku reprezentacji.

W celu ustanowienia pełnomocnictwa ogólnego należy złożyć odpowiedni dokument elektroniczny do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO) prowadzonego przez Ministra Finansów, za pośrednictwem Portalu Podatkowego. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, które uniemożliwiają udzielenie pełnomocnictwa elektronicznie, można skorzystać z formy pisemnej. A osoby, które nie mogą się podpisać składają pełnomocnictwo ustnie do protokołu. W tym celu należy wykorzystać formularze PPO-1 (ustanowienie pełnomocnictwa) albo OPO-1 (odwołanie, zmiana wypowiedzenie).

Po udzieleniu pełnomocnictwa ogólnego nie trzeba już składać nowego pełnomocnictwa do akt każdej sprawy podatkowej albo kontroli podatkowej z osobna.

Złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Informacje o udzieleniu pełnomocnictwa, o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu Szef Krajowej Administracji Skarbowej umieszcza w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych.

2. Pełnomocnictwo szczególne

Pełnomocnictwo tego rodzaju upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego. Dlatego też zakres pełnomocnictwa musi być dokładnie wskazany, tj. do jakiej sprawy oraz przed jakim organem.

Może być ono udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu składa się do akt sprawy według wzoru określonego w przepisach, w oryginale lub jego notarialnie poświadczony odpis. W tym celu należy wykorzystać formularz PPS-1.

Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnictwa szczegółowego wynosi 17 zł.

Pełnomocnik może okazać oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa szczególnego oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu w celu sporządzenia przez organ podatkowy jego urzędowego odpisu i dołączenia do akt sprawy.