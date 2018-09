Kiedy wystawić korektę faktury, a kiedy notę korygującą?

Polecamy: Wideoszkolenie: Przejazdy i dojazdy w podróżach służbowych

Notę korygującą może wystawić tylko nabywca, w celu poprawienia błędów występujących na otrzymanej fakturze od sprzedawcy. Błędy mogą dotyczyć tylko i wyłącznie elementów opisowych faktury, czyli nie mogą mieć wpływu na wartość kwoty i podatku. Za pomocą noty korygującej można poprawić błędy takie jak, np. numeru NIP, data sprzedaży lub odbioru towaru, data płatności.

reklama reklama

Natomiast faktura korygująca (odwrotnie do noty korygującej) dotyczy błędów związanych z wartością kwoty i z podatkiem. Faktura korygująca charakteryzuje się tym, iż można nią poprawić wszystkie błędy - nawet te, które poprawia się za pomocą noty korygującej. Dodatkowo błędy, jakie można poprawić za pomocą faktury korygującej, są dzielone na dwa rodzaje. Pierwsze błędy dotyczą poprawy danych formalnych, zaś drugie pozycji faktury.

W związku z powyższym nota korygująca ma pewne ograniczenia co do możliwości dokonania korekt określonych błędów, czyli zupełnie odwrotnie do faktury korygującej.

Wymogi formalne

Każdy z omawianych dokumentów musi spełniać wymagania formalne odnoszące się do jego treści. Oznacza to, że wymienione wyżej rodzaje dokumentów korygujących muszą posiadać obowiązkowe elementy danych, które przedstawia poniższa tabela:

Kwestia wymogów formalnych dotycząca treści faktury korygującej związana jest z koniecznością przekazania informacji dla kontrahenta - powód wprowadzonych korekt.

Uwaga!

Korekta może być wystawiona z powodów niepoprawnych informacji rachunkowych, obliczeniowych (wówczas należy wrócić do okresu, w którym została wystawiona faktura z błędami).

Polecamy: VAT 2018. Komentarz

Potwierdzenie odbioru

Oba omawiane dokumenty korygujące wymagają potwierdzenia otrzymania ich przez kontrahenta.

Wystawienie noty korygującej przez nabywcę to jedno, jednakże potwierdzenie odbioru przez wystawcę faktury (sprzedawcę), to drugie. Nabywca dokonujący korekty drobnych błędów (umieszczonych na otrzymanej fakturze od sprzedawcy) poprzez wystawienie noty korygującej, musi dodatkowo przesłać ją do sprzedawcy w celu potwierdzenia (zaakceptowania). Tak więc, wystawiając notę korygującą, nabywca bezwzględnie musi uzyskać zgodę wystawcy faktury – według art. 106k ust. 2 ustawy o VAT . Przepisy nie regulują formy takiej akceptacji, co oznacza, że termin, jak i forma akceptacji mogą być dowolne. Jak wiadomo ze wcześniejszych artykułów nota korygująca to dokument umożliwiający nabywcy poprawę drobnych błędów formalnych, takich jak: dane osobowe nabywcy, numer faktury, daty zapłaty itd. Oczywiście wystawiana jest przez nabywcę danego towaru/usługi. Wszystkie inne błędy poprawiane są fakturą korygującą wystawianą przez sprzedawcę.

Czy nota korygująca powinna być podpisywana przez wystawcę faktury, a więc sprzedawce?