Nowa wersja e-faktury KSeF od 1 września

Nowa wersja struktury e-faktury FA(2) w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) zostanie udostępniona od 1 września. Jakie jeszcze zmiany w KSeF od 1 września?

Nowa wersja struktury e-faktury od 1 września 2023 r.

1 września 2023 r. zacznie obowiązywać druga wersja struktury e-Faktury. Ta wersja będzie obowiązywać aż do momentu wdrożenia docelowego rozwiązania. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że wielu przedsiębiorców czekało z integracją z KSeF właśnie do momentu udostępnienia tej drugiej wersji struktury. Po jej udostępnieniu zauważalny jest wzrost zainteresowania integracją z KSeF oraz samym systemem.

Od początku września struktura logiczna FA(2) zastąpi obecnie obowiązującą strukturę logiczną FA(1). Oznacza to, że struktura logiczna FA(2) zacznie obowiązywać w trakcie fakultatywnego KSeF. Ułatwi to, jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, przygotowanie się podatników do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 roku.

Zmiany w przepisach o KSeF od 1 września

To jednak nie koniec nowości. Od 1 września zmianie ulegają również przepisy o KSeF. Chodzi o rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

Jedną ze zmian jest poszerzenie kręgu podmiotów, które będą posiadać uprawnienia do nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF o osobę fizyczną, wskazaną przez podatnika jako przedstawiciel zakładu (oddziału) osoby prawnej lub innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podatnika.

Od kiedy obowiązkowe e-faktury?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) przeszedł długą drogę od dobrowolnego systemu do obowiązkowej metody wystawiania faktur w relacjach między przedsiębiorcami. 1 września wchodzi część przepisów nowelizujących ustawę o KSeF, która uczyni KSeF obowiązkową metodą wystawiania faktur między firmami.

Zgodnie z założeniami ustawodawcy, obowiązek korzystania z KSeF będzie wprowadzany stopniowo. Duże firmy będą musiały dostosować się do nowych przepisów już od 1 lipca 2024 r., natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały dodatkowy czas do 1 stycznia 2025 r. To daje przedsiębiorcom pewien okres na adaptację i przygotowanie się do nowego systemu.

Przygotowania do obowiązkowego systemu KSeF

Chociaż KSeF jest obecnie systemem dobrowolnym, wiele firm decyduje się na korzystanie z niego już teraz. Dzięki temu mogą one przygotować się do wprowadzenia obowiązku fakturowania przez KSeF, testując system i dostosowując się do jego funkcjonalności. Ministerstwo Finansów podkreśla, że funkcjonalności wdrożone w systemie fakultatywnym będą wykorzystywane również gdy system stanie się obowiązkowy.

Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że od początku 2022 r. do 8 sierpnia 2023 r. na środowisku produkcyjnym KSeF wystawiono blisko 67 tys. e-faktur. Co więcej, 957 podmiotów wystawia cyklicznie e-faktury w tym systemie, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu przedsiębiorców tą formą fakturowania.

Planowane aktualizacje i nowości w KSeF

W czwartym kwartale 2023 r. planowane jest udostępnienie dokumentacji technicznej do pozostałych funkcjonalności systemu. Wśród najbardziej oczekiwanych nowości znajduje się tryb awaryjny oraz aplikacja mobilna KSeF, która umożliwi wystawianie oraz dostęp do e-faktur w sposób mobilny.