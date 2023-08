KSeF: czy trzeba przejść z papierowego obiegu faktur wyłącznie na elektroniczny?

Czy wskutek wejścia w życie od 1 lipca 2024 r. obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur jest również konieczność przejścia z papierowego obiegu faktur wyłącznie na obieg elektroniczny?

Nie ma obowiązku, by faktury ustrukturyzowane, czyli wystawione (lub otrzymane) za pomocą KSeF pozostały wyłącznie w formie elektronicznej. Nie ma przeszkód prawnych, by podatnik mógł zwizualizować (np. zapisać w formacie pdf), czy wydrukować te faktury przed zaksięgowaniem. Ale zdecydowanie warto przy okazji wdrażania KSeF przejść na wyłącznie elektroniczny obieg faktur, co jest zdecydowanie tańszym rozwiązaniem.

