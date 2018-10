Kasy fiskalne 2019 - zwolnienia

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku i zastąpić rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2454, z późn. zm.)..

Nowe rozporządzenie ma unormować tematykę zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących na okres 3 lat (2019 - 2021).

Omawiane rozporządzenie ma być kontynuacją trwającego od lat procesu stopniowego zawężania zakresu zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących, tak by docelowo wypełnić dyspozycję art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą do ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani zostali wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zwolnienia przedmiotowe

Jak co roku skurczy się nieco załącznik do rozporządzenia zawierający zwolnienia przedmiotowe z obowiązku stosowania kas fiskalnych. W porównaniu do obecnego stanu prawnego zwolnieniu nie będą już podlegać:

- Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0) – obecnie widniejący w poz. 17 załącznika do rozporządzenia obowiązującego w 2018 roku;

- Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0) – obecnie widniejące w poz. 30 załącznika do rozporządzenia obowiązującego w 2018 roku.

- Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających – również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie) – obecnie widniejący w poz. 43 załącznika do rozporządzenia obowiązującego w 2018 roku.

- Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich - obecnie widniejące w poz. 48 załącznika do rozporządzenia obowiązującego w 2018 roku..

Ponadto, w przypadku czynności, których przedmiotem są poniższe towary lub usługi, stosowanie zwolnienia ma być uzależnione od tego czy ich świadczenie w całości zostało udokumentowane fakturą:

E nergia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,

Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych,

Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu,

Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu,

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne,

Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych,

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu,

Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia,

Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych,

Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),

Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami,

Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy o VAT

Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy o VAT, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 21 (tj. Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy o VAT)

Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy o VAT, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 21 (Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy o VAT).

Załącznik do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas rejestrujących 2019.- projekt

Nowe rozporządzenie ma zawierać także zasadę, że w przypadku dostaw towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) stosowanie zwolnienia uzależnione będzie od tego czy ich dostawa w całości została udokumentowana fakturą lub jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowo-podmiotowe

Pozostanie bez zmian (docelowo do końca 2021 roku) zwolnienie podmiotowe uzależnione od kryterium wysokości obrotu, w kwocie 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji do okresu wykonywania czynności dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym).

Nadal podatnicy nie będą musieli zaliczać do ww. obrotu wartości dostawy nieruchomości oraz dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Utrzymany został system zwolnień podmiotowo-przedmiotowych u podatników, u których udział wartości dostaw towarów i świadczonych usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w obrotach z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy jest większy niż 80%.

Utrzymano także zwolnienie dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280), które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej ustawy, a także dla jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.

Wyłączenia ze zwolnień przedmiotowych i podmiotowych

W § 4 projektu rozporządzenia zawarto katalog czynności (dostaw i świadczenia usług), do których nie mają zastosowania ww. zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe. Wykonanie tych czynności rodzi konieczność ich ewidencjonowania na kasach rejestrujących. Katalog ten pozostaje bez zmian w porównaniu do 2018 roku. Nadal znajdują się w nim m.in.:

- dostawa zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

- dostawa wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,

- świadczenia usług opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów;

- świadczenie usług prawniczych, doradztwa podatkowego,

- świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych, naprawy pojazdów silnikowych.

Moment utraty zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu kasą rejestrującą

Co do zasady utrzymana ma zostać zasada, zgodnie z którą utrata prawa do zwolnienia z ewidencjonowania następuje po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie uniemożliwiające korzystanie z danego zwolnienia.

Utrzymano dotychczas obowiązujące uregulowania dotyczące utraty prawa do zwolnienia dla podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego i podmiotowo-przedmiotowego.

W szczególności utrzymano przepis § 5 ust. 4 rozporządzenia obowiązującego w 2018 roku dla podatników, którzy na skutek utraty prawa do tego zwolnienia musieliby zainstalować ponad 5 000 kas, zwolnienie to traci moc po upływie roku (dla podatników korzystających ze zwolnienia określonego w § 3 ust. 1 pkt 3), przy jednoczesnym dopuszczeniu zasady ogólnej, wyrażonej w § 6 projektu rozporządzenia, dotyczącej stopniowego wprowadzania kas po upływie tego okresu.

W § 5 ust. 7 projektu rozporządzenia zawarto uregulowanie stanowiące o tym, że w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, zwolnienie to traci moc z chwilą wykonania czynności, o której mowa w § 4. W przypadku bowiem wykonywania przedmiotowych czynności, dla których obowiązek ich ewidencjonowania powstaje jednocześnie z chwilą ich wykonania uzasadniona jest utrata mocy zwolnienia z tytułu limitu sprzedaży z chwilą ich wykonania (kontynuacja obecnego rozwiązania).

Przepis § 5 ust. 8 projektu rozporządzenia zawiera analogiczne regulacje, jak w rozporządzeniu obowiązującym w 2018 roku. Stanowi on doprecyzowanie mogących się zrodzić wątpliwości związanych z ewentualnym ustaleniem przez podatników terminu rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy.