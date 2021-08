Kasa fiskalna online przy świadczeniu usług budowlanych

Kasa fiskalna online - usługi budowlane. Czy firma budowlana świadcząca usługi na rzecz podmiotów gospodarczych ma obowiązek zakupić kasę fiskalną online, w związku z obowiązkiem prowadzenia kasy online od lipca 2021 r. przez firmy, które świadczą usługi budowlane?

Kasa fiskalna online - usługi budowlane

Skoro firma nie świadczy i nie planuje świadczyć usług budowlanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności jak również treść wniosku nie wskazuje by miały być one świadczone na rzecz rolników ryczałtowych, to stwierdzić należy, że obowiązek wymiany kasy rejestrującej na kasę online w związku z art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług w niniejszej sytuacji nie powstał - takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 sierpnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.480.2021.1.MN.

We wniosku o interpretację przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Głównym przedmiotem działalności firmy (Wnioskodawcy) jest budowa dróg i autostrad – PKD 42.11.Z. Firma świadczy usługi budowlane dla podmiotów publicznych (Zarząd Dróg, Urzędy Gmin) wystawiając faktury. Dodatkowo firma zajmuje się produkcją i sprzedażą wyrobów betonowych. Sprzedaż wyrobów betonowych odbywa się często na rzecz osób fizycznych z użyciem kasy fiskalnej. Firma nie planuje świadczyć usług budowlanych na rzecz osób fizycznych, jednakże w 2019 r. miała miejsce sporadycznie taka sprzedaż.

Wnioskodawca uważa, że firma nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej online od lipca 2021 r., w związku z tym, że sprzedaż usług budowlanych nie odbywa się na rzecz osób fizycznych.

Ewidencja na kasie fiskalnej

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej „ustawą”). Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Jeżeli nabywcą danej usługi lub towaru jest podmiot inny niż wymieniony w art. 111 ust. 1, to taka sprzedaż w ogóle nie jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania jej przy użyciu kasy rejestrującej. Tym samym obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej nie wystąpi w przypadku sprzedaży na rzecz innych podmiotów, tj. firm, przedsiębiorstw, organizacji.

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej online

Z dniem 1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r., poz. 675). Ustawa ta wprowadziła do ustawy o podatku od towarów i usług zmiany w zakresie kas rejestrujących. Ustawa ta zakłada m.in. możliwość, a dla podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie wrażliwych branżach – obowiązek stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących (kas on-line) w celu prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Kasy on-line wyposażone są w nowe funkcjonalności umożliwiające, oprócz zapisu w pamięci fiskalnej i chronionej kasy, również przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych rejestrowanych przy ich użyciu z prowadzonej ewidencji oraz danych o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas do systemu teleinformatycznego Centralnego Repozytorium Kas.

Znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje terminy i grupy podatników, których obejmuje obowiązek posiadania kasy on-line. Natomiast podatnicy, prowadzący działalność w innych obszarach niż określone w ustawie, nie zostali objęci obowiązkiem posiadania kas fiskalnych on-line. W ich przypadku ewidencja sprzedaży może być prowadzona z wykorzystaniem dotychczas stosowanych „tradycyjnych” kas fiskalnych. Zgodnie bowiem z art. 145a ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145b, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określonych w art. 111a ust. 3.

W myśl art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia budowlanych.

Przepis ust. 1 stosuje się tylko do kas rejestrujących, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług wymienionych w ust. 1 (art. 145b ust. 2 ustawy).

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 lit c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1059) przedłuża się terminy, w których podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, o których mowa w art. 145b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do dnia 30 czerwca 2021 r. do świadczenia usług budowlanych.

Powyższy przepis określa, że podatnicy ograniczeni są w możliwości prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do dnia 30 czerwca 2021 r., jeśli świadczą usługi budowlane.

Kasa fiskalna online - usługi budowlane na rzecz podmiotów gospodarczych

Z opisu sprawy wskazanym w interpretacji wynika, że Wnioskodawca, usługi budowlane świadczy dla podmiotów publicznych (Zarząd Dróg, Urzędy Gmin) wystawiając faktury VAT. Dodatkowo zajmuje się produkcją i sprzedażą wyrobów betonowych, których sprzedaż odbywa się często na rzecz osób fizycznych z użyciem kasy fiskalnej. Firma nie planuje świadczyć usług budowlanych na rzecz osób fizycznych, jednakże w 2019 r. miała miejsce sporadycznie taka sprzedaż.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą braku obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy online od 1 lipca 2021 r.

Dyrektor KIS zauważył, że w myśl art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy, w zw. z § 1 ust. 1 pkt 2 lit c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r., podatnicy świadczący usługi budowlane mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. Wykładnia normy zawartej w ww. przepisie wskazuje, że do stosowania kas fiskalnych on-line od dnia 1 lipca 2021 r. zobowiązani są podatnicy świadczący usługi budowlane.

Przepis art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy, ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do podatników świadczących usługi budowlane na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy, tj. świadczących takie usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Nie są zatem objęte obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, a tym samym kas online ww. usługi świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych.

A zatem, jeżeli Wnioskodawca nie świadczy i nie planuje świadczyć usług budowlanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności jak również treść wniosku nie wskazuje by miały być one świadczone na rzecz rolników ryczałtowych, to obowiązek wymiany kasy rejestrującej na kasę online w związku z art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. c w niniejszej sytuacji nie powstał.