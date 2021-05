Darowizny samochodu dla osób z rodziny wspólnika a VAT

Darowizny samochodu a VAT. Czy czynność darowizny pojazdu przez wspólników na rzecz osób z rodziny jednego ze wspólników będzie opodatkowana podatkiem VAT w sytuacji, gdy przy nabyciu pojazdu spółka nie dysponowała prawem do odliczenia podatku naliczonego oraz nie poniosła żadnych istotnych wydatków na przekształcenie czy modernizację pojazdu, z tytułu których dokonano odliczenia podatku naliczonego?

Z takim pytanie zwróciła się jedna ze spółek do Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej.

Darowizny samochodu a VAT (darowizna na rzecz osób z najbliższej rodziny wspólnika)

Reklama

Ze złożonego wniosku o wydanie interpretacji wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. W oparciu o umowę kupna-sprzedaży spółka nabyła od osób prywatnych samochód osobowy marki. Samochód ten po nabyciu został wprowadzony do ewidencji środków trwałych spółki. Spółka nie posiadała prawa i nie dokonała odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowego pojazdu, gdyż transakcja ta nie podległa opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W czasie użytkowania pojazdu przez spółkę nie dokonano w nim żadnych generalnych remontów, modernizacji czy też przekształcenia pojazdu; nie montowano instalacji gazowej, bagażnika samochodowego, felg aluminiowych czy też nie dokonano remontu silnika. Spółka dokonywała odliczenia podatku naliczonego z tytułu standardowo ponoszonych kosztów eksploatacji pojazdu - tj. paliwa, wymiany oleju silnikowego, klocków hamulcowych, płynu hamulcowego, drobnych napraw czy wymiany opon. Wspólnicy spółki zamierzają w najbliższym czasie dokonać darowizny przedmiotowego pojazdu na rzecz córki i zięcia jednego ze wspólników spółki. Czynność ta będzie podległa opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie odrębnych przepisów.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania podatkiem VAT czynności darowizny samochodu na rzecz osób z najbliższej rodziny wspólnika Wnioskodawcy.

Nieodpłatne przekazanie towaru - co z VAT?

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy organ podatkowy wskazał, że nieodpłatne przekazanie towaru (nieodpłatne przekazanie towaru na cele osobiste podatnika bądź darowizna członkowi najbliższej rodziny podatnika) podlega opodatkowaniu po łącznym spełnieniu warunków zawartych w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, tj. jeżeli:

- dokonujący nieodpłatnego przekazania jest podatnikiem podatku od towarów i usług,

- przekazane towary należą do jego przedsiębiorstwa,

Reklama

- przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego towaru lub jego części składowych.

Oznacza to, że nieodpłatne przekazanie towarów uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, importem lub wytworzeniem, w tym części składowych. Przy czym w przypadku części składowych istotnym jest, czy ich wymiana spowodowała trwały wzrost wartości samochodu. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu towaru bądź części składowych towaru powodujących podwyższenie wartości towaru, to nieodpłatne przekazanie tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania, bez względu na cel, na który zostały one przekazane.

Darowizna pojazdu rodzinie wspólnika bez VAT - pod jakimi warunkami?

Odnosząc przedstawiony opis zdarzenia przyszłego do przepisów podatku od towarów i usług Dyrektor KIS uznał, że nieodpłatne przekazanie przez darowiznę osobom z najbliższej rodziny wspólnika Wnioskodawcy (Spółki cywilnej) samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej jako środek trwały, będzie dokonywane przez podatnika VAT. Przekazanie będzie dotyczyło towaru należącego do Wnioskodawcy. Jednakże - jak wynika z wniosku Wnioskodawca (Spółka) nie posiadał prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowego pojazdu, gdyż transakcja ta nie podległa opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W czasie użytkowania pojazdu przez Spółkę nie dokonano w nim żadnych generalnych remontów, modernizacji czy też przekształcenia pojazdu; nie montowano instalacji gazowej, bagażnika samochodowego, felg aluminiowych czy też nie dokonano remontu silnika.

Zatem w przypadku, gdy faktycznie Wnioskodawca w okresie użytkowania pojazdu nie dokonał zakupów części składowych (w ramach dostawy), które powodowałyby trwały wzrost wartości samochodu, od zakupu których przysługiwałoby mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, to darowizna pojazdu osobom z najbliższej rodziny wspólnika Wnioskodawcy (córka i zięć), na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

oprac. Adam Kuchta

Interpretacja indywidualna z 29 kwietnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.202.2021.1.ABU - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej