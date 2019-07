Emitenci kart paliwowych i ich klienci nie mogą odliczać VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie Vega International, sygn. C-235/18 uznał, że emitenci kart paliwowych, a więc firmy leasingowe, firmy zarządzające flotami samochodowymi, a także ich klienci, świadczą usługi finansowe (kredytowe), bo nie sprzedają towaru. Problem w tym, że usługa kredytowa jest zwolniona z podatku, a zatem wymienione podmioty nie mają prawa do odliczania podatku VAT od zakupionego paliwa. Wyrok budzi pewne zastrzeżenia wśród firm, które po wyroku analizują kluczowe w tej sytuacji umowy zawarte pomiędzy emitentem karty (np. firmą leasingową lub zarządzającą flotą) a klientem zakupującym paliwo.

Orzeczeniem nie martwią się koncerny paliwowe, ponieważ wyrok ich zasadniczo nie dotyczy – w tym przypadku między wystawcami kart paliwowych a klientami zakupującymi benzynę lub olej napędowy dochodzi bezpośrednio do dostawy towaru. Podatnicy c mogą więc odliczać podatek VAT.

Dotychczasowy sposób rozliczeń

1. Tankowanie bezgotówkowe przez użytkownika na kwotę 123 zł brutto (VAT 23 proc. – dostawa towaru).

2. Wystawienie faktury przez koncern na podmiot udostępniający – 123 zł brutto (VAT 23 proc.) – prawo do odliczenia 23 zł.

3. Wystawienie faktury przez udostępniającego na użytkownika (2 proc. opłaty, jak w stanie faktycznym) – 125,46 zł brutto (VAT 23 proc.) – prawo do odliczenia 23,46 zł.

Sposób rozliczeń właściwy zdaniem TSUE

1. Tankowanie bezgotówkowe przez użytkownika na kwotę 123 zł brutto (VAT 23 proc.),

2. Wystawienie faktury przez koncern na podmiot udostępniający – 123 zł brutto (VAT 23 proc.) – brak prawa do odliczenia.

3. Wystawienie faktury przez udostępniającego na użytkownika – 125,46 zł brutto (VAT: zw) – brak kwoty VAT możliwej do odliczenia.

Sytuacja innych firm (głównie leasingowych) i ich klientów może być po wyroku TSUE dość problematyczna. Nowa interpretacja przepisów może oznaczać obowiązek wniesienia korekty odliczonego VAT-u (do 5 lat wstecz). Emitenci kart paliwowych powinni wyodrębniać VAT naliczony, związany z tymi usługami (jako, że są podmiotami świadczącymi usługi zwolnione), a jeżeli nie jest to możliwe – dokonywać odliczeń wyłącznie z części VAT naliczonego, wyliczonego według proporcji. Jeśli się do tego nie stosują i nie stosowali w przeszłości, mogą być zobowiązani do korekty dokonanych odliczeń za pięć lat wstecz. Ministerstwo Finansów analizuje sprawę i być może wkrótce wyda interpretację ogólną dotyczącą problematycznego zagadnienia.

Russell Bedford

Artykuł pochodzi z RB Magazine wydawanego przez Russell Bedford

Polecamy: VAT 2019. Komentarz