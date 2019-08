Prawo do odliczenia VAT przy nabyciu samochodu

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 marca 2019r.,0112-KDIL2-2.4012.69.2019.2.AKR.

Sprawa dotyczyła spółki, która prowadziła działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży samochodów osobowych i ciężarowych oraz wynajmu pojazdów mechanicznych. W celu uatrakcyjnienia sprzedaży pojazdów samochodowych spółka oferowała potencjalnym nabywcom zawarcie umowy najmu, na podstawie której nabywca wynajmował na okres od trzech do sześciu miesięcy nowy pojazd samochodowy. Pojazd przed wydaniem podlegał rejestracji i ubezpieczeniu AC i OC. Nabywca na poczet wynajmu pojazdu wpłacał zaliczkę. Na mocy umowy po upływie okresu użytkowania samochodu zostawał obciążony fakturą za najem. W przypadku nabycia samochodu przez użytkownika po okresie najmu cena samochodu zostawała obniżona o wartość faktury za najem.

Podatnik powziął wątpliwość, czy spółka ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu pojazdów samochodowych sprzedawanych w sposób określony wcześniej we wniosku.

Prezentując własne stanowisko, podatnik wskazał, że ma prawo do odliczenia całego podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie szczególnych towarów jakimi są pojazdy samochodowe w przypadku opisanej formy sprzedaży, gdyż wynika to bezpośrednio z ustawy o VAT. Zmiana przeznaczenia pojazdu samochodowego zakupionego na wynajem, a później do odsprzedaży nadal mieści się w katalogu wyłączeń z ograniczenia możliwości odliczenia podatku naliczonego.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe. Wskazał, że samochody są przeznaczone wyłącznie do najmu, a następnie sprzedaży (na rzecz najemcy), zaś przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż samochodów osobowych i ciężarowych oraz wynajem pojazdów mechanicznych. Według organu podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur zakupu pojazdów samochodowych, bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów oraz zgłoszenia tych pojazdów na formularzu VAT-26, ponieważ w omawianym przypadku samochody osobowe wykorzystywane będą wyłącznie do działalności gospodarczej, tj. do najmu i późniejszej ich sprzedaży na rzecz najemcy.

