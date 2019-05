Zakup samochodu firmowego w innym kraju UE - rozliczenie VAT

Zakup ten należy uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru. Dlatego trzeba złożyć korektę deklaracji VAT-7 i JPK_VAT za styczeń oraz rozliczyć VAT należny. VAT naliczony może być rozliczony w tej samej deklaracji, jeśli korekta będzie dokonana do końca kwietnia. W przeciwnym razie należy dokonać odliczenia w bieżącej deklaracji. Ponieważ klient nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, nie trzeba składać informacji podsumowującej. Można złożyć czynny żal. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Zakup samochodu w innym kraju UE może podlegać opodatkowaniu w Polsce jako WNT na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o VAT, który definiuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Definicja

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) to nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Jak wynika z pytania, samochód został kupiony w Niemczech i przywieziony do Polski. To oznacza, że podstawowy warunek definicji WNT został spełniony.

Aby daną transakcję uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, wymagane jest spełnienie jeszcze kolejnego warunku. Istotny jest cel nabycia. W tym miejscu trzeba przypomnieć, że niezależnie od faktu, czy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, zakup pojazdu na własne potrzeby nie podlega VAT. Wyjątkiem jest zakup nowych środków transportu.

Uwaga!

Osoba fizyczna prowadząca działalność nie rozlicza WNT, gdy kupiła towar w innym kraju UE na cele prywatne. Wyjątkiem są nowe środki transportu.

Wynika to z art. 9 ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym mamy do czynienia z WNT, gdy nabywca i dostawca są podatnikami, a towary mają służyć działalności gospodarczej nabywcy. W tym przypadku, jak wynika z pytania, celem nabycia samochodu ciężarowego było jego wykorzystanie w prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym dokonany zakup nie służył celom prywatnym.

W ustawie o VAT nie ma przepisów, które zwalniałyby z rozliczenia VAT w przypadku, w którym podatnik nie dopełnił obowiązku rejestracyjnego jako podatnika VAT UE. Dlatego w omawianej sytuacji podatnik powinien uznać zakup samochodu za WNT i rozliczyć z tego tytułu VAT.

Rozliczenie VAT będzie wyglądało w następujący sposób:

1. Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT

W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej. Gdy sprzedawca nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Dlatego w Państwa przypadku obowiązek podatkowy powstanie w dniu wystawienia faktury, czyli 2 stycznia 2019 r. To oznacza, że VAT należny musi być rozliczony w deklaracji za styczeń. Dlatego należy złożyć korektę deklaracji i czynny żal. Ponadto trzeba wysłać korektę JPK_VAT za styczeń. Podatnik nie składa informacji podsumowującej, ponieważ nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

2. Ustalenie podstawy opodatkowania i należnego VAT

Dla ustalenia podstawy opodatkowania znaczenie ma nie wartość rynkowa samochodu, lecz cena, jaką nabywca zapłacił sprzedawcy (art. 30a ustawy o VAT). Do podstawy opodatkowania nie wliczamy akcyzy zapłaconej w Polsce. W Państwa przypadku cena ta obejmie również niemiecki VAT. Jeżeli faktura została wystawiona w euro, do przeliczenia na złotówki trzeba przyjąć kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. Od tak ustalonej kwoty trzeba naliczyć polski VAT.

Przykład

Polski podatnik kupił w Niemczech samochód. Faktura została wystawiona 2 stycznia 2019 r. , na kwotę netto 1000 euro i 190 euro VAT. Do przeliczenia należy przyjąć kwotę 1190 euro i zastosować kurs z 31 grudnia 2018 r. Kurs tego dnia wyniósł 4,300 zł. Dlatego podstawa opodatkowania wyniesie 5117 zł, a VAT 1176, 91 zł.

3. Ustalenie VAT naliczonego do odliczenia z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu

Kwota podatku należnego stanowi co do zasady również podatek naliczony w przypadku WNT. Gdy przedmiotem zakupu jest środek transportu, obowiązują takie same zasady jak w przypadku zakupów krajowych. To oznacza, że od nabycia samochodu, który nie będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności, odliczymy tylko 50% VAT. Z pytania wynika, że został kupiony bus. Z art. 86a ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT wynika, że ograniczenie nie ma zastosowania do pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą. Jednak takie przeznaczenie musi wynikać z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym.

Dlatego gdy podatnik posiada odpowiedni wpis w dowodzie rejestracyjnym, nie będzie go obowiązywało ograniczenie w odliczeniu VAT.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT). W mawianym przypadku podatnik skorzysta z odliczenia w deklaracji za styczeń, pod warunkiem że uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Aby VAT naliczony mógł być rozliczony w deklaracji za styczeń, korekta musiała być złożona do końca kwietnia. W przeciwnym razie odliczenia będzie można dokonać w bieżącej deklaracji, której termin złożenia nie minął.

