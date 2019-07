Nieprawidłowe określenie towarów na fakturach a prawo do odliczenia VAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego, a następnie Dyrektor Izby Skarbowej zakwestionowali prawo Podatnika do odliczenia podatku naliczonego ze względu na błędne oznaczenie towarów na fakturach. Po rozpatrzeniu skargi Podatnika Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Dyrektora IS, ale na skutek skargi kasacyjnej Dyrektora IS, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok.

Postępowanie zostało zawieszone, gdyż w analogicznej sprawie Podatnika WSA skierował pytanie do TSUE z uwagi na wątpliwości o zgodność zastosowanej wykładni przepisów z dyrektywą 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. Zastosowana wykładnia pozbawiła Podatnika prawa do odliczenia w sytuacji gdy, faktury zawierają błąd dotyczący oznaczenia towarów będących przedmiotem transakcji, a podatnik przedstawił dokumenty oraz wyjaśnienia niezbędne do ustalenia przez organ podatkowy faktycznego przedmiotu tych transakcji i potwierdzające, że zostały one rzeczywiście dokonane.

reklama reklama



TSUE wyrokiem z dnia 13 grudnia 2018 roku C-491/18 uznał, że Podatnikowi przysługiwało prawa do odliczenia podatku w związku z wystawieniem faktury z błędnym opisem transakcji, jeżeli podatnik przed wydaniem decyzji przedstawił wyjaśnienia i dokumenty niezbędne organowi podatkowemu do ustalenia faktycznego przedmiotu tych transakcji.

W zakresie transakcji objętych odwrotnym obciążeniem WSA uznał, że zasadnym jest uwzględnienie rozstrzygnięcia TSUE w sprawie C-691/17 skierowanej w dniu 11 września 2017 r. przez sąd węgierski. TSUE w ww. wyroku stwierdził, że zasadniczo organ podatkowy ma prawo odmówić prawa do odliczenia VAT w sytuacji, gdy faktury wystawiono nieprawidłowo, przy czym usługobiorca powinien mieć możliwość skierowania swojego wniosku bezpośrednio do organu podatkowego, gdyby zwrot VAT nieprawidłowo wykazanego na fakturze podatku, okazał się nadmiernie utrudniony lub niemożliwy, w szczególności w wypadku niewypłacalności dostawcy.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców we wniosku o przystąpieniu do sprawy oraz ustnie na rozprawie podkreślił, że w pełni podziela stanowisko TSUE wyrażone w sprawie C-491/18, tak więc Podatnikowi winno przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego. W zakresie transakcji objętych odwrotnym obciążeniem Rzecznik podniósł, iż w stosunku do dostawcy prowadzone jest postępowanie podatkowe, dlatego niemożliwym jest dokonanie korekty podatku należnego przez dostawcę, co utrudnia odzyskanie przez Podatnika podatku należnego od dostawcy, tak więc przysługuje mu prawo zwrotu podatku VAT od organu podatkowego.

Wyrokiem z 11 lipca 2019 roku WSA we Wrocławiu (sygn. akt: I SA/Wr 282/18) uchylił decyzję Dyrektora IS oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika US. WSA w pełni podzielił stanowisko TSUE w sprawie C-491/18, uznając że nie można pozbawić podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego tylko z tego względu, że towary będące przedmiotem transakcji nie zostały prawidłowo określone na fakturach. Odnośnie orzeczenia TSUE w sprawie C-691/17, uznał że zadaniem Sądu krajowego przy braku procedur, konieczne jest zapewnienie przestrzegania przez organy podatkowe zasady neutralności i efektywności, co oznacza zapewnienie podatnikowi prawa do zwrotu zapłaconego podatku VAT.

Wyrok nie jest prawomocny.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

Komentarz Dyrektora Wydziału Interwencyjno-Procesowego dr Anny Zaręby-Faracik:

Kolejna sprawa wieloletniego sporu pomiędzy przedsiębiorcą, a organami administracji skarbowej, do której wstąpił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców została wygrana. Wyrok co prawda nie jest prawomocny, lecz – jak się okazuje – już na obecnym etapie stwierdzić można, że praca zespołu prawników Biura Rzecznika w tego typu sprawach przynosi zamierzony skutek. Po pierwsze wskazujemy na wszelkie naruszenia przepisów jakich dopuścił się organ przedstawiając rzetelną argumentację. Po drugie pokazujemy organom administracji publicznej, że przedsiębiorcy nie są sami na placu boju i że jest Rzecznik, który ich wspiera i stoi po ich stronie. W niniejszym postępowaniu przesądzającym okazało się orzecznictwo unijne, które wykoleiło profiskalne podejście urzędników do prowadzonej sprawy. To pokazuje jak długą i trudną drogę muszą przejść niejednokrotnie przedsiębiorcy, aby udowodnić swoje racje.

Źródło: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców