Punkt szczepień w gminie a VAT

Gmina, wykonując obowiązki związane z organizacją Punktu Szczepień Powszechnych, nie występuje w charakterze podatnika VAT. W związku z tym czynności polegające na organizacji Punktu i dostawie odpowiedniej infrastruktury nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - piszą eksperci PwC Polska.

Punktu Szczepień Powszechnych w gminie a VAT

W związku z wejściem w życie szczególnych przepisów nakładających na gminy obowiązek organizacji Punktu Szczepień Powszechnych, Gmina (dalej: Gmina lub Wnioskodawca) wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku VAT. Intencją Gminy było potwierdzenie, że czynności podejmowane przez nią w związku z organizacją Punktu Szczepień Powszechnych wraz z dostawą infrastruktury niezbędnej do zrealizowania zadania nie podlegają opodatkowaniu VAT.



Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, Gmina organizuje Punkt w ramach Narodowego Programu Szczepień we współpracy z NFZ. Ostateczną decyzję o lokalizacji Punktu wydał wojewoda, który zobowiązał Gminę do przystosowania na ten cel hali sportowej stanowiącej własność Gminy. Gmina otrzymuje zwrot kosztów kalkulowany na podstawie ilości przeprowadzonych szczepień.

Szczepienia w gminie nie są opodatkowane VAT ...

Zdaniem Wnioskodawcy opisane czynności nie stanowią po stronie Gminy świadczenia usług podlegającego opodatkowaniu VAT. Wnioskodawca wskazał, iż organizacja Punktu jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o COVID, a zwrot kosztów poniesionych w ramach tej działalności nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług. Są to jedynie środki finansowe konieczne do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

... bo są świadczeniem nieodpłatnym ...

Uzasadniając swoją decyzję organ poruszył m.in. zagadnienie odpłatności świadczonej usługi. W tym zakresie organ odwołał się do orzecznictwa TSUE, zgodnie z którym świadczenie usług tylko wtedy dokonywane jest „odpłatnie”, jeżeli pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą istnieje stosunek prawny, w ramach którego dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych, a wynagrodzenie otrzymywane przez usługodawcę stanowi rzeczywisty ekwiwalent usługi świadczonej na rzecz usługobiorcy. W przedstawionym stanie faktycznym organ nie dopatrzył się takiej ekwiwalentności. Środki przekazywane Gminie nie są bowiem zapłatą za określone świadczenie, a jedynie zwrotem kosztów poniesionych na organizację Punktu. Organ przychylił się tym samym do uzasadnienia przedstawionego przez Wnioskodawcę, iż działalność Gminy w zakresie organizacji Punktu jest nieodpłatna, a więc nie może być opodatkowana VAT.

... i nie są działalnością komercyjną

Dyrektor KIS podkreślił również, iż Gmina wykonuje zlecone zadania o charakterze publicznoprawnym, które to działania nie prowadzą do naruszenia zasad konkurencji. Organizacja Punktu Szczepień Publicznych jest nowym obowiązkiem z zakresu ochrony zdrowia, co stanowi zadanie własne Gminy wedle ustawy o samorządzie gminnym. Czynności wskazane we Wniosku nie mają zdaniem Organu charakteru cywilnoprawnego. Taka interpretacja działań Gminy potwierdza iż nie są one działalnością komercyjną i nie mogą być opodatkowane VAT.

Reasumując, w opisanym zakresie Gmina nie działa jako podatnik VAT, a realizowane przez nią zadania pozostają poza zakresem opodatkowania. Tym samym Gmina nie jest zobowiązana do odprowadzenia podatku należnego od otrzymanego zwrotu kosztów organizacji Punktu.

Komentarz ekspertów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w uzasadnieniu swojej decyzji słusznie przychylił się do stanowiska i argumentacji przedstawionej przez Gminę. Wydane rozstrzygnięcie rozwiewa wątpliwości w temacie, który jest bardzo aktualny i dotyczy wielu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Jak bowiem wynika ze szczególnych regulacji, według wytycznych Narodowego Programu Szczepień w każdym powiecie i mieście na prawie powiatu powinny powstać co najmniej dwa Punkty Szczepień Publicznych. Wyłączenie czynności opisanych we Wniosku z obowiązku opodatkowania VAT istotnie zmniejsza obciążenia podatkowe samorządu, ponoszącego dodatkowe koszty związane z nowymi obowiązkami.

Wojciech Gede, Senior Manager

Katarzyna Dobosz, Senior Associate

Karol Budziński, Indirect Team

PwC Polska