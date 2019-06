Koszty marketingowe a odliczenie VAT

Prawo do odliczenia VAT naliczonego na fakturach za usługi marketingowe

Zasadniczo w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dalej jako ustawa o VAT). Przepisy ustawy o VAT nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a czynnościami opodatkowanymi, żeby Spółka mogła skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Związek ten może być zarówno bezpośredni jak i pośredni. Istotnym bowiem jest to, żeby nabywane przez Spółkę towary i usługi były wykorzystywane do prowadzonej działalności opodatkowanej.

Aby Spółka mogła dokonać odliczenia podatku naliczonego, pomiędzy wydatkami a czynnościami opodatkowanymi musi istnieć związek przyczynowo – skutkowy. W odniesieniu do powyższego należy zatem rozważyć, czy nabywając usługi marketingowe związane ze zmianą logo, czynności te będą związane z działalnością opodatkowaną Spółki.

Stosując wykładnię językową należy wskazać, iż pojęcie marketingu jest rozumiane jako „działania mające na celu poznanie potrzeb konsumentów, ustalenie wielkości produkcji oraz metod dystrybucji, sprzedaży i reklamy towarów” (zob. Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/marketing;2567058.html).

Mając powyższe na uwadze, warto wskazać, iż marketing stanowi szereg czynności ukierunkowanych na modyfikację dotychczasowego funkcjonowania Spółki, rozumianych sensu largo. Nie należy przy tym utożsamiać tego pojęcia wyłącznie z reklamą Spółki. Wydatki poczynione na rzecz agencji reklamowej, związane ze zmianą logo Spółki, będą wywierać wpływ na jej funkcjonowanie. Produkcja nowych wizytówek, udostępnianie banerów reklamowych z nowym logo oraz ulotek posłużą zwiększeniu rozpoznawalności, odświeżą dotychczasowy wizerunek Spółki. Wydatki takie w sposób pośredni mogą się przyczynić do zwiększenia zainteresowania klientów, rozpoznawalności, a tym samym do przyciągnięcia nowych klientów, co skutkować będzie zwiększeniem obrotu Spółki.

Wdrożenie zmian i materiałów marketingowych nie musi być wykonywane przez pracowników Spółki. W przypadku, gdy Spółka nie posiada odpowiedniej do tego kadry i zasobów, zlecenie działań związanych z rebrandingiem na zewnątrz (agencji reklamowej) jest jak najbardziej uzasadnione. Celem profesjonalnie przeprowadzonych zabiegów marketingowych przez wynajętą agencję reklamową jest zatem zwiększenie rozpoznawalności marki, rozpowszechnianie produktów Spółki na rynku, zdobywanie nowych klientów co w konsekwencji przyczyni się do bezpośredniego zwiększenia jej obrotów gospodarczych.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż poniesione przez Spółkę wydatki na rzecz agencji reklamowej, są w sposób pośredni związane z działalnością opodatkowana Spółki. Wobec tego Spółka będzie uprawniona do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu poczynionych wydatków (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Maria Strelczenko, młodszy konsultant podatkowy w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy sp.k.