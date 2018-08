Split payment – czy dalej warto prowadzić firmę w Polsce?

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) może przyczynić się do utraty płynności finansowej małych firm, które z powodu braku bieżących środków zmuszone będą do zaciągania kredytów obarczonych odsetkami, a nawet likwidacji działalności. Rozwiązanie to nie sprzyja osobom prowadzącym działalności na terenie Polski i płacącym podatki w naszym kraju.