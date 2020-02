Wiążące informacje stawkowe – wyszukiwarka

Na stronie Krajowa Informacja Skarbowa w zakładce Informacje podatkowe i celne umieszczono wyszukiwarkę wiążących informacji stawkowych (WIS). Umożliwi ona – po wypełnieniu pól – wyszukanie żądanych informacji.

Zobacz: wyszukiwarka wiążących informacji stawkowych (WIS)

Natomiast, jak informuje KIS, wszystkie wnioski o wydanie WIS oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi decyzjami WIS należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej: /KIS/wnioski

Najważniejsze informacje o WIS

Przypomnijmy, że nowa instytucja na gruncie podatku od towarów i usług, czyli wiążąca informacja stawkowa została wprowadzona ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1751). Nowe regulacje weszły w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

Przez wiążącą informacją stawkową, zgodnie z brzemieniem nowych przepisów (art. 42a ustawy nowelizującej), należy rozumieć decyzję wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera:

1) opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;

2) klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług niezbędną do:

a) określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,

b) stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4 ustawy o VAT (tj. wniosek o wydanie WIS może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku);

3) stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Decyzje wydane na podstawie WIS będą służyły przede wszystkim do ustalenia stawki podatku VAT właściwej dla danego towaru lub usługi. Będzie to narzędzie znacznie pewniejsze niż obecnie wydawane interpretacje indywidualne. Organ podatkowy, czyli Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, wydając WIS obowiązany będzie do odpowiedniego sklasyfikowania towaru lub usługi. Obecnie, przy wydawaniu interpretacji organ nie dokonuje takiej klasyfikacji.

WIS w okresie przejściowy (1 listopada 2019 r. - 31 marca 2020 r.)

Z uwagi na to, że obecnie obowiązująca Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – PKWiU 2008 stosowana będzie do celów VAT maksymalnie do 31 marca 2020 r., nowa matryca stawek VAT i ochrona wynikająca z wiążącej informacji stawkowej będzie obowiązywała dopiero od 1 kwietnia 2020 r.

Oznacza to, że w okresie przejściowym, tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., nie będą wydawane WIS dotyczące klasyfikowania towarów albo usług według obecnie obowiązującej PKWiU 2008, z wyjątkiem wydawnictw książkowych i prasowych.

Dotyczy to m.in. przypadków występowania przez podatników o WIS na potrzeby stosowania przez nich w tym okresie przepisów w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

Jednocześnie, co potwierdza Ministerstwo Finansów, w przypadku wątpliwości dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego – również w zakresie stawek podatku VAT czy MPP – w okresie przejściowym, tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., będzie można wystąpić o interpretację indywidualną.

Wyjątek dla wydawnictw książkowych i prasowych

Począwszy od 1 listopada 2019 r. można wystąpić o wydanie WIS dotyczącej stanu prawnego, który zobowiązuje od tego dnia (tj. 1 listopada 2019 r.), jednak wyłącznie w odniesieniu do towarów albo usług, wskazanych w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej, tj.:

- wydawnictw książkowych (książki, broszury, nuty, mapy) – we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-booki),

- wydawnictw prasowych (gazety, dzienniki, czasopisma) – we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-prasa).

Polecamy: Nowa matryca stawek VAT

Wymienione wydawnictwa już od 1 listopada 2019 r. identyfikowane są na potrzeby określenia stawki podatku według Nomenklatury scalonej (CN) – wydawnictwa drukowane oraz na nośnikach fizycznych (towary) oraz w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) – e-wydawnictwa (traktowane na gruncie przepisów VAT jako usługi). Szczegółowy ich katalog zawarty jest w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej. Ochrona wynikająca z WIS wydanych w okresie przejściowym (tj. 1 listopada 2019 r. – 31 marca 2020 r.), dotyczących wymienionych wydawnictw książkowych i prasowych, będzie skuteczna w odniesieniu do tych czynności (dostaw towarów i świadczenia usług), które:

- zostaną wykonane po dniu, w którym WIS zostanie doręczona – w przypadku podatnika, dla którego została ona wydana ( art. 8 ust. 3 ustawy nowelizującej) lub

- w odniesieniu do tych czynności, które zostaną wykonane po dniu zamieszczenia WIS w Biuletynie Informacji Publicznej organu wydającego WIS – w odniesieniu do innych podmiotów korzystających z WIS (art. 8 ust. 4 ustawy nowelizującej).

Wzór wniosku WIS-W oraz wzór załącznika WIS-W/A

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 października 2019 r. opublikowany został wzór wniosku o wydanie WIS.

Wzór wniosku WIS-W oraz wzór załącznika do wniosku WIS-W/A zawiera rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 2109).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

Zobacz: Wzór wniosku WIS-W oraz załącznika WIS-W/A wraz z rozporządzeniem

Wzór dostępny jest w systemie INFORLEX: WIS-W - wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej

Opłaty od wniosków lub opłaty z tytułu ewentualnych badań lub analiz należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej:

NBP O/O Katowice

25 1010 1212 0064 6422 3100 0000

Numer konta jest również umieszczony na wzorze wniosku.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1751),

- rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 2109 ).