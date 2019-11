Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) oraz nowe stawki VAT na e-booki i e-prasę

Jak informuje ministerstwo finansów, Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to decyzja, która ma ułatwić podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek podatku VAT oraz zapewniać im w tym zakresie odpowiednią ochronę.

"To gwarancja dla przedsiębiorcy, że jego produkt lub usługa ma właściwą stawkę VAT według klasyfikacji CN lub PKWiU" - tłumaczy resort finansów.

WIS będzie wiązać organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana – w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem. Z ochrony będą mogli również korzystać inni podatnicy, którzy będą zaangażowani w obrót towarem lub świadczący usługi objęte WIS. Za wydanie WIS trzeba będzie zapłacić 40 zł.

Decyzje będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Będzie ona zawierać opis towaru albo usługi, albo kilku towarów lub usług, które razem składają się na jedno świadczenie, ich identyfikację według odpowiedniej klasyfikacji i właściwą stawkę podatku VAT.

Resort finansów zaznacza, że WIS będzie mogła dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 r. Wówczas wchodzi w życie zasadnicza część tzw. nowej matrycy VAT.

"Takie rozwiązanie ma umożliwić zapoznanie się przez podatników z nowym systemem i wcześniejsze otrzymanie istotnych dla nich informacji na temat opodatkowania towarów i usług w nowych realiach" - tłumaczy MF.

W okresie przejściowym, tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., w zakresie stawek VAT obowiązujących do 31 marca 2020 r. będzie można – co do zasady – wystąpić o indywidualną interpretację prawa podatkowego. Od tej zasady są jednak wyjątki. Podatnik będzie mógł zwrócić się o wydanie WIS w zakresie stawek VAT, które zmieniają się 1 listopada br. Niewielka część nowej matrycy VAT zacznie bowiem obowiązywać tego dnia.

Chodzi o nowe stawki VAT na e-booki i e-prasę. Od piątku książki wszelkiego rodzaju, także te w formie elektronicznej podlegają 5-proc. stawce (dotychczas były one opodatkowane 23 proc. stawką VAT), a gazety, dzienniki i czasopisma, także e-prasa – są objęte 8-proc. stawką VAT. Oznacza to zejście ze stawki 23 proc. w przypadku niektórych gazet oraz e-prasy, a jednocześnie zrównanie stawek VAT na wydawnictwa w formie drukowanej z wydawnictwami w formie elektronicznej. Zdaniem resortu finansów nie ma bowiem znaczenia czy nośnikiem treści jest zapis cyfrowy, czy papier. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

