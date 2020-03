Stawki VAT na żywność – zmiany od 1 kwietnia 2020 r.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wprowadzającej zmianę stawek VAT i klasyfikacji wynika, że w miarę możliwości stosowano jedną stawkę podatku dla całych działów CN. W praktyce jednak okazało się, że od tej zasady jest wiele wyjątków. W sumie tylko 7 z 99 działów klasyfikacji CN opodatkowanych jest w całości jedną stawką VAT. Są to:

dział 02 sekcji I - Mięso i podroby jadalne - stawka 5%; dział 04 sekcji I - Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone - stawka 5%; dział 07 sekcji II - Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne - stawka 5%; dział 08 sekcja II - Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów - stawka 5%; dział 10 sekcji II - Zboża - stawka 5%; dział 11 sekcji II - Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny - stawka 5%; dział 19 sekcji IV - Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze - stawka 5%.

W pozostałych przypadkach w ramach jednego działu nadal mogą być stosowane nawet trzy stawki VAT.

reklama reklama



Polecamy: VAT 2020. Komentarz

Polecamy: Biuletyn VAT

1. Jaka stawka VAT będzie obowiązywała na świeże ciastka

PYTANIE

Jaka stawka VAT będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2020 r. na świeże ciastka sklasyfikowane dotychczas pod symbolem PKWiU 2008 10.71.12?

ODPOWIEDŹ

Od 1 kwietnia br. stawka VAT na ciastka sklasyfikowane do tej pory pod symbolem PKWiU 10.71.12.0 będzie wynosiła 5% bez względu na okres ich przydatności do spożycia (poz. 12 zał. nr 10 do ustawy o VAT).

Według klucza powiązań GUS wyroby sklasyfikowane obecnie według PKWiU 2008 pod numerem 10.71.12.0 będą klasyfikowane według CN pod numerami 1905 90 70 i 1905 90 80. Natomiast dla wszystkich towarów sklasyfikowanych pod numerem CN 19 stawka VAT wyniesie 5%.

Jak wynika z opisu do starego numeru PKWiU, pod tym numerem są sklasyfikowane: ciasta, ciastka, placki, tarty, gofry, bezy, naleśniki, crépes, paszteciki itp. świeże wyroby piekarskie, nawet bez dodatku środka słodzącego.

Jest to duża zmiana, gdyż do 31 marca 2020 r. stawka VAT na te wyroby, gdy ich data minimalnej trwałości lub terminu przydatności nie przekraczała 45 dni, wynosi 8%. Pozostałe ciastka z grupy PKWiU 10.71.12 są opodatkowane stawką 23%.

2. Jaką stawką będą opodatkowane słodkie herbatniki i pierniki

PYTANIE

Czy zmieni się stawka VAT na ciastka słodkie i pierniki? Wyroby te są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 2008 10.72.12.

ODPOWIEDŹ

Od 1 kwietnia 2020 r. stawka VAT na wszystkie wyroby wymienione dotychczas pod numerem PKWiU 10.72.12 będzie wynosiła 5%. Są to:

pierniki i podobne wyroby,

słodkie herbatniki,

gofry i wafle,

wyroby waflowe oblane czekoladą,

herbatniki sandwiczowe,

podwójne herbatniki z nadzieniem (typu markizy),

wafle pikantne zawierające ser.

Obecnie z tej grupy PKWiU stawką 8% opodatkowane są wyłącznie wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10% masy. Natomiast pozostałe ciastka z tej grupy są opodatkowane stawką 23%. Oznacza to, że stawka ulegnie obniżeniu na wszystkie te wyroby. Będą sklasyfikowane pod następującymi symbolami CN: 1905 20 10, 1905 20 30, 1905 20 90, 1905 31 11, 1905 31 19, 1905 31 30, 1905 31 91, 1905 31 99, 1905 32 05, 1905 32 11, 1905 32 19, 1905 32 91, 1905 32 99.

3. Jak zmieni się stawka VAT na pieczywo

PYTANIE

Sprzedajemy zarówno pieczywo świeże, jak i pieczywo z dłuższym terminem przydatności. Jaką stawkę należy stosować od 1 kwietnia 2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Od 1 kwietnia br. stosowanie stawki 5% nie będzie uzależnione od terminu przydatności czy minimalnego okresu trwałości pieczywa. Pieczywo sklasyfikowane do tej pory pod symbolem 10.71.11 będzie opodatkowane stawką 5%. Według CN pieczywo jest sklasyfikowane pod numerem 1905 90 30, pod którym są wymienione chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5% masy cukru i nie więcej niż 5% masy tłuszczu.

4. Jaką stawkę zastosować do sprzedaży gorących napojów z automatu

PYTANIE

Jaka stawka VAT będzie obowiązywała na gorące napoje sprzedawane z automatu, takie jak kawa, czekolada, napoje kawowe sklasyfikowane obecnie pod symbolem 11.07.19?

ODPOWIEDŹ

Napoje sklasyfikowane obecnie pod symbolem 11.07.19 „Pozostałe napoje bezalkoholowe” będą sklasyfikowane pod rozszerzeniami numeru CN 2202. Stawka 5% nie będzie miała jednak zastosowania do wszystkich wymienionych tam produktów. Stawka 5% będzie stosowanie tylko do następujących towarów (poz. 17 zał. nr 10 do ustawy):

1) jogurtów, maślanek, kefirów, mleka nieobjętego działem CN 04 - z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,

2) napojów bezalkoholowych, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub

owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

3) preparatów do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleka początkowego, preparatów do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleka następnego, mleka i mleka modyfikowanego dla dzieci, o których mowa w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

4) niezawierających produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:

a) napoi na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),

b) napoi na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoi na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15).

Pozostałe produkty z grupy są opodatkowane stawką 23%.

Dlatego w opisanym przypadku stawka 5% nie będzie miała zastosowania. Sprzedaż tych napojów będzie objęta stawką 23%.

5. Jaką stawką VAT będą opodatkowane soki i napoje owocowe

PYTANIE

Sprzedajemy różnego rodzaju soki owocowe. Zarówno soki świeże, jak i w kartonach. Jaką stawkę VAT należy stosować od 1 kwietnia 2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Soki owocowe są obecnie zaliczane według nowej PKWiU 2008 do symbolu 10.32.1. Natomiast według CN są sklasyfikowane pod numerem 2009. Dlatego nadal będą opodatkowane stawką 5% (poz. 13 zał. nr 10 do ustawy).

Nadal będą opodatkowane stawką 5% również napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego (poz. 17 zał. nr 10 do ustawy o VAT), jako sklasyfikowane pod symbolem CN 2202 (PKWiU 2008 11.07.19). Gdy udział składu owocowego będzie mniejszy niż 20%, będziemy stosować stawkę 23%.

Jeśli soki lub napoje są sprzedawane w ramach usługi gastronomicznej, stosujemy stawkę 8%. Wyjątkiem są napoje opodatkowane stawką 23%. Te produkty, niezależnie od tego, czy staną się przedmiotem dostawy czy usługi, będą opodatkowane stawką 23%.

6. Jaką stawką VAT będą opodatkowane jaja

PYTANIE

Czy od 1 kwietnia br. zmieni się stawka VAT na jaja?

ODPOWIEDŹ

Według PKWiU z 2008 r. jaja są klasyfikowane w grupowaniu o symbolu 01.47.21.0, natomiast według CN jaja będą sklasyfikowane pod numerem CN 0407. W konsekwencji jaja świeże w skorupkach nadal będą opodatkowane według stawki 5% (poz. 3 zał. nr 10 do ustawy o VAT).

Od 1 kwietnia 2020 r. stawkę 5% można także stosować do jaj wylęgowych sklasyfikowanych dotychczas pod symbolem PKWiU 01.47.23.0, które do 31 marca 2020 r. są opodatkowane stawką 8%. Według CN będą sklasyfikowane po numerami: 0407 11 00, 0407 19 11, 0407 19 19 (poz. 3 zał. nr 10 do ustawy o VAT).

Natomiast stawka VAT na jaja zakonserwowane lub ugotowane, jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane, a także albuminę jaj, klasyfikowane obecnie w grupowaniu pod symbolem PKWiU 10.89.12.0, ulegnie zmianie. Od 1 kwietnia 2020 r. te wyroby będą klasyfikowane według CN do następujących numerów CN: 0407 90 10, 0407 90 90 0408 11 20, 0408 11 80, 00408 19 20, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 20, 0408 91 80, 0408 99 20, 0408 99 80, 3502 11 10, 3502 11 90, 3502 19 10, 3502 19 90. Produkty sklasyfikowane pod numerami CN 0407 i 04 08 nadal będą opodatkowane według stawki 5%. Natomiast produkty sklasyfikowane pod numerem 3502 będą opodatkowane stawką 23% zamiast dotychczasowej 5%. Pod tym numerem w CN są wymienione albuminy (włączając koncentraty dwu lub więcej białek serwatki, zawierające w przeliczeniu na suchą substancję więcej niż 80% masy białka serwatki), albuminiany i pozostałe pochodne albumin.

7. Czy od 1 kwietnia 2020 r. zmieni się stawka VAT na mięso

PYTANIE

Jaką stawkę VAT należy stosować od 1 kwietnia 2020 r. przy sprzedaży mięsa i wyrobów z mięsa?

ODPOWIEDŹ

Mięso i wyroby z mięsa nadal będą opodatkowane stawką 5%, bez względu na jego rodzaj (wieprzowe, drobiowe, wołowe). Mięso zostało sklasyfikowane według CN pod numerem 02. Wyroby z tej grupy są wymienione w poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT. Natomiast wyroby mięsne są sklasyfikowane według CN pod numerem 16. Są wymienione pod pozycją 11 zał. nr 10 do ustawy o VAT.