Sprzedaż artykułów higienicznych - stawki VAT

Od 1 kwietnia 2020 r. dla towarów wymienionych w pytaniu stawka VAT miała zostać obniżona z 8% do 5%. Jednak 23 marca 2020 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, ze wychodząc naprzeciw postulatom podatników, przesuwa termin stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT - zacznie ona obowiązywać od 1 lipca 2020 r., a nie od 1 kwietnia br.

Od 1 kwietnia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek klasyfikowania sprzedawanych towarów za pomocą Nomenklatury scalonej (CN), a nie - jak dotychczas - według PKWiU. Od tego dnia zacznie również obowiązywać nowa treść załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których wymieniono towary i usługi opodatkowane obniżonymi stawkami VAT w wysokości 8% i 5%. W wyniku wprowadzonych zmian stawka VAT na wiele produktów zostanie albo obniżona, albo podwyższona. Stąd zapewne Pani wątpliwość, jaką stawką VAT opodatkować od 1 kwietnia 2020 r. sprzedawane towary.

Stawka VAT na podpaski, tampony oraz pieluchy dla niemowląt i dorosłych obowiązująca do końca marca 2020 r.

Do końca marca 2020 r. podpaski higieniczne, tampony oraz pieluchy dla niemowląt i dorosłych są klasyfikowane pod symbolem PKWiU 17.22.12.0 - Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych.

W poz. 81 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wskazującym towary, do których ma zastosowanie stawka VAT w wysokości 8%, powołano symbol PKWiU ex 17.22.12.0. Dodanie przedrostka ex oznacza, że stawka 8% nie ma zastosowania do wszystkich towarów sklasyfikowanych pod tym symbolem PKWiU, lecz jedynie do tych wyraźnie wskazanych przez ustawodawcę w tej pozycji załącznika nr 3 do ustawy o VAT. W poz. 81 wskazano, że z opodatkowania stawką 8% korzystają wyłącznie:

1) podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue,

2) tampony higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue,

3) wata celulozowa, paczkowana,

4) pieluszki, wkładki do pieluch i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt,

5) pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych

O ile w przypadku podpasek higienicznych i tamponów ustawodawca wskazał wprost materiał, z którego muszą być wykonane, aby miała do nich zastosowanie obniżona stawka VAT w wysokości 8%, o tyle w przypadku pieluch dla niemowląt i dorosłych dla możliwości ich opodatkowania obniżoną stawką VAT nie ma znaczenia, z czego są wykonane. Zatem sprzedając podpaski i tampony, można je opodatkować stawką 8%, jeżeli są wykonane z papieru, waty celulozowej albo bibułki tissue. W przypadku pieluch dla niemowląt i dorosłych stawka 8% ma zawsze zastosowanie, bez względu na to, z czego te produkty są wykonane.

Stawka VAT na podpaski, tampony oraz pieluchy dla niemowląt i dorosłych obowiązująca od 1 kwietnia 2020 r.

Od 1 kwietnia 2020 r. podpaski, tampony oraz pieluchy dla niemowląt i dorosłych będą klasyfikowane pod symbolem CN 9619 00 - Podpaski higieniczne (wkładki) i tampony, pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły, z dowolnego materiału. Symbol ten nie został powołany przez ustawodawcę w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, w brzmieniu stosowanym dla potrzeb ustalania wysokości stawek VAT dla towarów od 1 kwietnia 2020 r. Produkty te nie będą zatem mogły korzystać z opodatkowania stawką 8%. Nie oznacza to jednak, że przestaną korzystać z opodatkowania obniżoną stawką VAT. Będą opodatkowane stawką VAT w wysokości 5%. Symbol ten został bowiem powołany w poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, w brzmieniu stosowanym dla potrzeb ustalania wysokości stawek VAT dla towarów od 1 kwietnia 2020 r. To oznacza, że podpaski higieniczne (wkładki), tampony, pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły, do których należą m.in. sprzedawane przez Panią pieluchy dla dorosłych nietrzymających moczu albo stolca, będą od 1 kwietnia 2020 r. opodatkowane stawką VAT w wysokości 5%, niezależnie o tego, z jakiego materiału zostaną wykonane.

Opodatkowanie VAT waty celulozowej, paczkowanej do końca marca 2020 r.

Jak wcześniej wspomniano, wata celulozowa, paczkowana, jest obecnie klasyfikowana pod symbolem PKWiU 17.22.12.0 i opodatkowana stawką VAT w wysokości 8% na podstawie poz. 81 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Opodatkowanie VAT waty celulozowej, paczkowanej, od 1 kwietnia 2020 r.

Od 1 kwietnia 2020 r. wata celulozowa, paczkowana, będzie opodatkowana stawką 5%. Możliwość zastosowania tej stawki wynika z tego, że według przygotowanego przez GUS klucza powiązań symbol PKWiU 17.22.12.0, pod którym klasyfikowana jest obecnie wata celulozowa, paczkowana, jest powiązany z CN 9619 00. Pod tym symbolem znajdują się nie tylko podpaski czy tampony, ale również podobne artykuły, do których, kierując się ww. powiązaniem, powinno się zaliczyć watę celulozową, paczkowaną.

Podstawa prawna:

art. 41 ust. 2 i 2a w zw. z poz. 81 załącznika nr 3 i poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106

Marcin Jasiński, ekspert w zakresie VAT