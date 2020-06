Jaka stawka VAT na przetwory z mięsa, ryb lub owoców morza (dział 16 CN) od 1 lipca 2020 r.

Te wyjątki to:

kawior i jego namiastki,

ekstrakty i soki ze skorupiaków (np. krabów, krewetek, homarów), mięczaków (np. ostryg, omułków, ośmiornic) i pozostałych bezkręgowców wodnych,

skorupiaki (np. kraby, krewetki, homary), mięczaki (np. ostrygi, omułki, ośmiornice) i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane,

które są opodatkowane stawką 23%.

W dziale 16 CN (Przetwory z mięsa, ryb lub owoców morza) zostały sklasyfikowane:

kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi oraz przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów,

pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane,

ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych,

ryby przetworzone lub zakonserwowane.

Z Not wyjaśniających do pozycji 1604 CN wynika, że:

(…) niniejsza pozycja obejmuje m.in. ryby przetworzone lub zakonserwowane w occie, oleju itd.; marynaty rybne (ryba przyrządzona w winie, occie itd., do której dodano przyprawy lub inne składniki); kiełbaski rybne; pasty rybne; produkty znane jako "pasta z sardeli" i "pasta z łososia" (pasty zrobione z tych ryb z dodatkiem tłuszczu) itd.

kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej,

skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane tzw. owoce morza.

Dyrektor KIS w Wiążącej Informacji Stawkowej z 8 lutego 2020 r. (sygn. 0112-KDSL1-2.450.70.2019.1.BR) potwierdził, że:

Przetwory spożywcze objęte są niniejszym działem, jeśli zawierają więcej niż 20% masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnych kombinacji z nich. W przypadku gdy produkt zawiera dwa lub więcej z wymienionych wyżej produktów, produkt ten jest klasyfikowany do pozycji z działu 16, odpowiadającej składnikowi lub składnikom, które dominują masą. Postanowienia te nie mają zastosowania do produktów nadziewanych objętych pozycją 1902 ani przetworów objętych pozycją 2103 lub 2104.

Jak wynika z przeglądu WIS-ów, w tym dziale organy podatkowe klasyfikują np. świeże kanapki z szynką i z serem albo z kurczakiem pakowane w folię (zob. pismo Dyrektora KIS z 18 lutego 2020 r., sygn. 0115-KDST1-2.450.45.2019.1.MS) czy hot dogi (zob. pismo Dyrektora KIS z 5 lutego 2020 r., sygn. 0115-KDST1-2.450.54.2019.1.APR). To oznacza, że produkty te są opodatkowane stawką 5%.

W dziale 16 sklasyfikowane są wyroby garmażeryjne zawierające co najmniej 20% mięsa, ryb lub owoców morza. Gdy nie zawierają owoców morza, są opodatkowane stawką 5%. Pozostałe - stawką 23%.