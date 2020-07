Spadek cen dzięki nowej matrycy stawek VAT

W zaprezentowanym we wpisie koszyku występują 22 wybrane artykuły, na które VAT od 1 lipca spadł. To musztarda, pomarańcze, kiwi, banany, pieluchy, cytryny, tymianek, suchary, gałka muszkatołowa, tampony, paluszki z sezamem, migdały, krakersy, cynamon, pieprz, herbatniki, rogale, piernik, chipsy, ciastka oraz fotelik samochodowy dla dziecka.

Zgodnie z załączonymi danymi o cenach, koszyk ten przed wprowadzeniem nowej matrycy VAT miał kosztować 575,35 zł, a po jej wprowadzeniu - 507,45 zł.





"Obniżyliśmy VAT na mnóstwo podstawowych, niezbędnych do codziennego życia dla milionów polskich rodzin, rodzajów produktów. Skupiliśmy się szczególnie na artykułach dziecięcych oraz pieczywie, owocach i środkach higieny” - napisał szef rządu.

Polecamy: Oferta specjalna: Pakiet książek – Nowa matryca stawek VAT Towary i Usługi z programem INFORLEX PKWiU + CN, stawki VAT i WIS na 2 m-ce

"Proszę sobie porównać, kto zyska, a kto straci na proponowanych przez nas zmianach. Dzisiejsze obniżki podatków wpisują się we wcześniejsze ulgi" - dodał Morawiecki.

Według niego, te wcześniejsze ulgi to: niższy podatek PIT dzięki podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów, mały ZUS dla przedsiębiorców, obniżka CIT do 9 proc., obniżka akcyzy na prąd, obniżka VAT do 8 proc. na domową instalację fotowoltaiczną, obniżka PIT do 17 proc. i zerowa stawka PIT dla osób do roku życia.

Szef rządu dodał we wpisie, że „to nie koniec naszych planów”. „Jak już wspominałem wcześniej, druga kadencja to czas, kiedy chcemy skupić się na rozwoju, modernizacji i innowacyjności. Kolejne obniżki podatków są jej częścią” - napisał.

Morawiecki dodał też, że „te wszystkie programy wsparcia i obniżki podatków nie byłyby możliwe bez zmiany poprzedniej władzy”. „To my razem z Prezydentem Andrzejem Dudą uszczelniliśmy system podatkowy, przywróciliśmy Polakom godność i wiarę w słowo solidarność, to my skutecznie odzyskujemy pieniądze od mafii i zagranicznych firm” - napisał szef rządu.

Jak dodał, już 12 lipca Polacy zdecydują, czy chcą „dalszej obniżki podatków, wielkich programów modernizacyjnych i polskiego państwa dobrobytu”, czy „mglistej wizji obietnic bez pokrycia”.

wkr/ mhr/