Nowa matryca stawek VAT - 5% VAT na wszystkie owoce i orzechy jadalne

Według nowej matrycy stawek VAT (stosowanej w pełni od 1 lipca 2020 r.) towary będą klasyfikowane według nomenklatury CN, a usługi - według PKWiU 2015. Ta rewolucyjna zmiana jest powiązana z kolejną: na nowo został określony zakres stosowania obniżonych stawek VAT. Całkowicie zmieniono załączniki nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których są wymienione towary i usługi opodatkowane stawkami 8% i 5%. Cały dział 08 CN (Owoce i orzechy jadalne, skórki owoców cytrusowych lub melonów) jest opodatkowany stawką 5% (poz. 6 zał. nr 10 do ustawy o VAT). Stawka ta ma zastosowanie do wszystkich owoców i orzechów jadalnych.