Import towarów w deklaracji VAT – zmiany od 1 lipca 2020 r.

Zgodnie z nowelizacją przepisów rozliczanie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji VAT będzie możliwe niezależnie od tego, czy towary zostały objęte uproszczeniami z unijnego kodeksu celnego (upoważnienia wynikające z art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego). Rozliczeniem podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej będzie mógł być objęty cały import towarów, tj. zarówno objęty uproszczeniami celnymi, jak i objęty zgłoszeniami celnymi na ogólnych zasadach.

Możliwość rozliczania podatku z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej będzie miało zastosowanie dla podmiotów:





- zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni,

- dokonujących zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych; warunek ten nie będzie miał zastosowania do podmiotów posiadających pozwolenie na stosowanie uproszczeń, o których mowa w art. 166 oraz 182 unijnego kodeksu celnego i do podmiotów posiadających status upoważnionych przedsiębiorców, tzw. AEO.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 33a ust.2 pkt 1 z możliwości tej skorzystają wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT, którzy przedstawią naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy , którego dotyczy zaległość; potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

W związku z tymi zmianami termin płatności podatku VAT od importu również ulegnie zmianie. Przed omawianą zmianą przepisów obowiązujący termin to 10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej, natomiast po zmianie będzie obowiązywało rozliczenie na zasadach ogólnych – co do zasady do 25 dnia następnego miesiąca wraz z deklaracją VAT. Wiąże się to z wprowadzeniem obowiązkowego miesięcznego rozliczenia dla podatników, którzy będą wykazywać w deklaracji VAT należny od importu. Wprowadzane przepisy zakładają, że podatnicy rozliczający podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT będą wyłączeni z możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT. Podatnicy będą mogli składać deklaracje kwartalne nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym dokonali importu towarów rozliczanego bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Jako urząd właściwy do złożenia wymaganych zaświadczeń oraz potwierdzenia ustawa wskazuje naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników nieposiadających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju jest to Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

Artykuł 33a ust. 8 wprowadza odpowiedzialność solidarną podatnika i działającego na jego rzecz przedstawiciela bezpośredniego i pośredniego w sytuacji, w przypadku gdy podatnik miał wykazać VAT od importu w deklaracji, i nie rozliczył tego podatku w całości lub w części na tych zasadach Natomiast przedstawiciel nie odpowiada solidarnie jeśli działa na rzecz podatnika posiadającego prawa do stosowania uproszczeń celnych oraz w przypadku gdy podatnik posiada status AEO.

