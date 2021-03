VAT przy usługach budowlanych wykonywanych poza UE

Usługi budowlane poza UE - rozliczenie VAT

Przepis ten dotyczy wszelkich usług budowanych, takich jak remontowe albo polegające na wznoszeniu określonego budynku lub budowli. Jeśli więc polski podatnik wykonuje świadczenia budowlane poza krajem to miejscem świadczenia (opodatkowania) będzie zawsze miejsce położenia danego obiektu.

Z punktu widzenia polskiego podatku VAT mamy natomiast do czynienia ze świadczeniem usług poza terytorium kraju – podatek VAT nie będzie wykazywany. Transakcja będzie zapewne opodatkowana podatkiem od wartości dodanej w państwie wykonywania. Tamtejsze przepisy przesądzą wtedy także kto: usługodawca (polski wykonawca), czy usługobiorca jest podatnikiem z tytułu ewentualnego podatku w danym państwie. Możliwe jest więc, że odpowiednik VAT zostanie rozliczony przez zagranicznego zamawiającego. Nie da się jednak wykluczyć, że to polski wykonawca będzie zobowiązany do wykazania podatku w kraju wykonania. Kwestię tę należy rozpatrywać z punktu widzenia miejscowych regulacji.

Bez względu jednak na wynik takiej analizy, wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury zgodnie z polskimi regulacjami. Wynika to z art. 106a pkt 2 lit b ustawy o VAT. Przepis ten nakazuje stosować polskie zasady dotyczące fakturowania w każdym przypadku, gdy podatnik z siedzibą w Polsce wykonuje usługi dla których gdy miejscem świadczenia jest terytorium państwa trzeciego (poza UE). Oczywiście, faktura nie zawiera wtedy kwoty podatku, ale powinny się na niej znaleźć wyrazy „odwrotne obciążenie” (art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT).

Przykład:

Polska Spółka realizuje kontrakt budowlany na Ukrainie (Spółka nie posada tam stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej). Zamawiającym jest przedsiębiorca z tego kraju. Spółka wystawi fakturę bez kwoty podatku i wykaże wartość transakcji (netto) w JPK jako świadczenie usług poza terytorium kraju. Spółka powinna dodatkowo sprawdzić, kto (ona czy usługobiorca) jest zobowiązany do rozliczenia ewentualnego podatku VAT w tym państwie.

Świadczenie usług budowlanych poza UE zasadniczo uprawnia do odliczenia podatku naliczonego związanego z takimi czynnościami. Podatnik musi przy tym posiadać dokumenty potwierdzające związane nabywanych towarów i usług z wykonywanymi przez siebie czynności. Stanowi o tym art. 86ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, w myśl którego podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Michał Samborski, kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.