Stawki amortyzacji 2025 - tabela

Koniec roku to czas, kiedy wielu przedsiębiorców odnotowuje wyższe zyski. Dodatkowy zarobek ogromnie cieszy, ale także niesie za sobą ryzyko przekroczenia progów podatkowych. Wyższe stawki, obowiązek zmiany formy rozliczeń czy dodatkowe zobowiązania – wszystko to wpłynie na sposób prowadzenia działalności w nadchodzącym roku. Jakie limity warto monitorować? Co może zmienić się w rozliczeniach? Przypominamy, że to właśnie z końcem roku najwięcej przedsiębiorców przekracza roczne limity. Podpowiadamy także na co zwrócić uwagę, by uniknąć negatywnych konsekwencji i cieszyć się rozwojem swojej działalności.