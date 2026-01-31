Zasady wyceny aktywów i zobowiązań 2026: ważne zmiany w MSSF i MSR

rozwiń >

Wycena aktywów i zobowiązań jest jednym z podstawowych mechanizmów rachunkowości finansowej, determinującym sposób ujmowania zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniu finansowym. Poprzez proces wyceny zdarzenia o charakterze ekonomicznym zostają przełożone na mierzalne kategorie pieniężne, co umożliwia sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz pozostałych elementów sprawozdania finansowego. Zarówno ustawa o rachunkowości, jak i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej opierają się na założeniu braku jednej uniwersalnej metody wyceny.



System rachunkowości dopuszcza stosowanie zróżnicowanych podstaw wyceny, uzależnionych od rodzaju składnika, celu jego utrzymywania oraz przewidywanego sposobu realizacji przyszłych korzyści ekonomicznych lub zobowiązań. Prowadzi to do funkcjonowania mieszanego modelu wyceny, w którym współistnieją rozwiązania kosztowe i rynkowe.



Na tym tle szczególnego znaczenia nabierają zmiany w międzynarodowych regulacjach rachunkowości, w tym coroczne poprawki do MSSF i MSR obowiązujące od 2026 r. oraz wprowadzenie nowego standardu MSSF 18. Choć regulacje te nie zmieniają bezpośrednio podstaw wyceny aktywów i zobowiązań, wpływają na sposób prezentacji oraz ujawniania skutków przyjętych decyzji wycenowych. Celem niniejszego artykułu jest omówienie zasad wyceny aktywów i zobowiązań w rachunkowości, z uwzględnieniem regulacji ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, a także przedstawienie znaczenia zmian obowiązujących od 2026 r. dla sprawozdawczości finansowej.

Pojęcie i znaczenie wyceny w rachunkowości

Wycena w rachunkowości stanowi jeden z kluczowych mechanizmów służących odwzorowaniu zdarzeń gospodarczych w systemie informacji finansowej. Jej istota polega na ustaleniu wartości pieniężnych, w jakich poszczególne składniki aktywów i zobowiązań są ujmowane w księgach rachunkowych oraz prezentowane w sprawozdaniu finansowym jednostki. Proces ten umożliwia przełożenie zjawisk o charakterze ekonomicznym, często niematerialnych lub rozłożonych w czasie, na mierzalne kategorie finansowe, co stanowi warunek niezbędny do sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz pozostałych elementów sprawozdania finansowego.



Wycena w rachunkowości nie ma charakteru jednorazowego. Obejmuje ona zarówno wycenę początkową, dokonywaną w momencie ujęcia danego składnika aktywów lub zobowiązań w księgach rachunkowych, jak i wycenę bilansową, przeprowadzaną nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Wycena początkowa służy ustaleniu wartości, od której dany składnik zaczyna „funkcjonować” w systemie rachunkowości, natomiast wycena bilansowa ma na celu aktualizację tej wartości w świetle zmian ekonomicznych, prawnych i rynkowych, jakie zaszły w okresie sprawozdawczym. W praktyce oznacza to konieczność uwzględnienia takich czynników, jak stopień zużycia składników majątku, utrata ich wartości użytkowej lub handlowej, zmiana warunków rynkowych czy ryzyko związane z realizacją zobowiązań.



Znaczenie wyceny w rachunkowości wynika z jej bezpośredniego wpływu na wysokość wykazywanych w sprawozdaniu finansowym aktywów, zobowiązań oraz kapitałów własnych, a także na ustalany wynik finansowy jednostki. Przyjęte zasady i metody wyceny determinują bowiem nie tylko poziom poszczególnych pozycji bilansowych, lecz także strukturę wyniku finansowego oraz jego podział na elementy o charakterze operacyjnym, finansowym i pozostałym. W konsekwencji wycena odgrywa istotną rolę w procesie podejmowania decyzji gospodarczych przez użytkowników sprawozdań finansowych, takich jak inwestorzy, wierzyciele, instytucje finansowe czy organy nadzorcze. Szczególne znaczenie wyceny ujawnia się również w kontekście porównywalności sprawozdań finansowych. Stosowanie spójnych i konsekwentnych zasad wyceny umożliwia analizę zmian sytuacji finansowej jednostki w kolejnych okresach sprawozdawczych, a także porównywanie danych finansowych pomiędzy różnymi podmiotami. Jednocześnie należy podkreślić, że obowiązujące regulacje rachunkowości nie przewidują jednej uniwersalnej metody wyceny.



Zarówno ustawa o rachunkowości, jak i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej dopuszczają stosowanie zróżnicowanych podstaw wyceny, uzależnionych od charakteru danego składnika, jego przeznaczenia oraz celu informacji finansowej. W rezultacie wycena w rachunkowości nie ma charakteru wyłącznie technicznego. Jej stosowanie wymaga dokonywania profesjonalnych osądów, szacunków oraz interpretacji zdarzeń gospodarczych w świetle ich treści ekonomicznej. Oznacza to, że proces wyceny stanowi obszar, w którym normy prawa bilansowego łączą się z oceną ekonomiczną i odpowiedzialnością kierownika jednostki za rzetelność prezentowanych informacji. Nadrzędnym celem wyceny pozostaje bowiem zapewnienie wiernego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

Zasada ostrożności jako fundament wyceny aktywów i zobowiązań

Zasada ostrożności należy do podstawowych zasad rachunkowości i pełni kluczową funkcję w procesie wyceny aktywów i zobowiązań. Jej znaczenie polega na zapewnieniu, aby wartości wykazywane w sprawozdaniu finansowym nie prowadziły do zawyżenia sytuacji majątkowej i finansowej jednostki ani do zaniżenia jej zobowiązań. Zasada ta stanowi jedno z głównych narzędzi ochrony wiarygodności informacji finansowej, w szczególności z punktu widzenia interesów wierzycieli i innych użytkowników sprawozdań finansowych.

Normatywne umocowanie zasady ostrożności w polskim systemie rachunkowości znajduje się w ustawie o rachunkowości, która nakazuje wycenę składników aktywów i pasywów przy zastosowaniu rzeczywiście poniesionych cen nabycia lub kosztów wytworzenia, z jednoczesnym uwzględnieniem ryzyk i potencjalnych strat. Zasada ta wyraża się w obowiązku uwzględniania w wyniku finansowym wszelkich znanych jednostce obciążeń, nawet jeżeli ich dokładna wysokość nie jest jeszcze pewna, oraz w ograniczeniu możliwości ujmowania przychodów i zysków wyłącznie do tych, które są niewątpliwe.



W praktyce wyceny aktywów zasada ostrożności przejawia się przede wszystkim w obowiązku bieżącej oceny ich zdolności do generowania przyszłych korzyści ekonomicznych. W sytuacji, gdy istnieją przesłanki wskazujące na trwałą lub przejściową utratę wartości danego składnika majątku, jednostka zobowiązana jest do dokonania odpowiedniego odpisu aktualizującego. Dotyczy to zarówno aktywów trwałych, jak i obrotowych, niezależnie od tego, czy są one wykorzystywane w działalności operacyjnej, czy utrzymywane w celach inwestycyjnych. Mechanizm ten zapobiega prezentowaniu w bilansie wartości, które nie znajdują uzasadnienia w realiach ekonomicznych.



Zasada ostrożności znajduje również szerokie zastosowanie w wycenie zobowiązań. Zobowiązania powinny być ujmowane w kwocie wymagającej zapłaty, z uwzględnieniem wszystkich znanych na dzień bilansowy okoliczności mogących wpłynąć na ich wysokość.



Szczególnym przejawem realizacji tej zasady jest tworzenie rezerw na znane jednostce ryzyka, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń, których wystąpienie jest prawdopodobne, choć niepewne co do terminu lub kwoty. Rezerwy te powinny być wyceniane w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, odpowiadającej przewidywanym przyszłym wypływom środków pieniężnych. Istotnym elementem stosowania zasady ostrożności jest także ograniczenie symetrii pomiędzy ujmowaniem strat i zysków. Podczas gdy potencjalne straty powinny być ujmowane niezwłocznie po ich zidentyfikowaniu, potencjalne zyski mogą zostać wykazane dopiero wówczas, gdy staną się pewne. Taki asymetryczny charakter zasady ostrożności ma na celu zapobieganie nadmiernemu optymizmowi w wycenie oraz ograniczenie ryzyka manipulowania wynikiem finansowym poprzez zbyt liberalne szacunki wartości aktywów. Stosowanie zasady ostrożności nie oznacza jednak dowolności ani nadmiernego konserwatyzmu w wycenie. Przeciwnie, wymaga ono dokonywania racjonalnych i uzasadnionych osądów opartych na dostępnych informacjach, przy uwzględnieniu zarówno czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W tym kontekście szczególne znaczenie ma dokumentowanie przyjętych założeń oraz metod szacunkowych, co pozwala na ocenę prawidłowości wyceny w toku badania sprawozdania finansowego oraz kontroli nadzorczej.



Zasada ostrożności pełni zatem funkcję stabilizującą system rachunkowości, ograniczając ryzyko prezentowania zawyżonego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Jej prawidłowe stosowanie wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa bilansowego, lecz także umiejętności oceny ekonomicznej zdarzeń gospodarczych i świadomości odpowiedzialności za rzetelność informacji finansowej.

Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów według ustawy o rachunkowości

Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów w polskim systemie rachunkowości zostały uregulowane w ustawie o rachunkowości, w szczególności w art. 28–30. Przepisy te wyznaczają ramy prawne dla ustalania wartości bilansowej poszczególnych składników majątku oraz źródeł ich finansowania, wskazując zarówno dopuszczalne podstawy wyceny, jak i moment jej dokonania. Zgodnie z ustawą, wycena powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż na dzień bilansowy, z uwzględnieniem zasady ostrożności oraz potrzeby rzetelnego i wiernego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.



W odniesieniu do aktywów trwałych, takich jak środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasadą jest wycena według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Dopuszczalne jest również stosowanie wartości przeszacowanej, jeżeli aktualizacja wyceny została przeprowadzona na podstawie odrębnych przepisów. Rozwiązanie to odzwierciedla dominującą rolę kosztu historycznego w wycenie składników majątku o długoterminowym charakterze użytkowym.



Odmienne zasady przewidziano dla aktywów zaliczanych do inwestycji. W przypadku nieruchomości inwestycyjnych oraz innych aktywów utrzymywanych w celach inwestycyjnych ustawa dopuszcza wycenę według wartości godziwej lub ceny rynkowej, co pozwala na bieżące odzwierciedlanie zmian wartości ekonomicznej tych składników. Wycena ta ma istotne znaczenie dla prezentacji sytuacji finansowej jednostek, których działalność obejmuje zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, i zwiększa użyteczność informacji finansowej dla użytkowników sprawozdań.



Szczególną kategorię stanowią rzeczowe składniki aktywów obrotowych, które wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania na dzień bilansowy. Rozwiązanie to stanowi wyraźne odzwierciedlenie zasady ostrożności i ma na celu zapobieganie wykazywaniu zapasów w wartości przewyższającej możliwe do uzyskania korzyści ekonomiczne. Analogiczne podejście stosowane jest w odniesieniu do należności, które ujmowane są w kwocie wymaganej zapłaty, z uwzględnieniem ryzyka ich nieściągalności poprzez tworzenie odpisów aktualizujących.



Wycena zobowiązań opiera się co do zasady na kwocie wymagającej zapłaty. Ustawa o rachunkowości nakazuje uwzględnianie wszystkich znanych na dzień bilansowy okoliczności mogących wpłynąć na wysokość zobowiązań, w tym zobowiązań warunkowych oraz ryzyk, które uzasadniają utworzenie rezerw. Rezerwy te powinny być wyceniane w wartości wiarygodnie oszacowanej, odpowiadającej przewidywanym przyszłym wypływom środków pieniężnych, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego przedstawienia obciążeń finansowych jednostki. Istotnym elementem ogólnych zasad wyceny jest regulacja dotycząca składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych. Na dzień bilansowy podlegają one wycenie według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty. W konsekwencji powstają różnice kursowe, które wpływają na wynik finansowy jednostki i stanowią istotny element sprawozdawczości finansowej, zwłaszcza w podmiotach prowadzących działalność o charakterze międzynarodowym.



Ogólne zasady wyceny określone w ustawie o rachunkowości mają charakter ramowy i wymagają ich uszczegółowienia w ramach przyjętej przez jednostkę polityki rachunkowości. Wybór dopuszczalnych metod wyceny powinien uwzględniać specyfikę działalności jednostki, istotność informacji finansowych oraz potrzebę zapewnienia spójności i porównywalności danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym. Odpowiedzialność za prawidłowe zastosowanie tych zasad spoczywa na kierowniku jednostki, co podkreśla znaczenie wyceny jako obszaru łączącego normy prawa bilansowego z profesjonalnym osądem rachunkowym.

Metody wyceny aktywów i zobowiązań w rachunkowości

W praktyce sprawozdawczej funkcjonuje mieszany model wyceny, łączący elementy kosztowe i rynkowe. Podstawową i najczęściej stosowaną metodą wyceny jest metoda kosztu historycznego. Polega ona na ujmowaniu aktywów według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, natomiast zobowiązań według kwoty, którą jednostka zobowiązana jest zapłacić w celu ich uregulowania. Metoda ta charakteryzuje się wysokim stopniem obiektywizmu oraz weryfikowalności, gdyż opiera się na danych wynikających z dokumentów źródłowych. Z tego względu stanowi ona dominującą podstawę wyceny w odniesieniu do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz większości zobowiązań. Jej ograniczeniem jest jednak brak bieżącego uwzględnienia zmian wartości rynkowej składników majątku, co w określonych warunkach może prowadzić do rozbieżności pomiędzy wartością bilansową a wartością ekonomiczną aktywów.



Uzupełnieniem podejścia kosztowego jest metoda wartości bieżącej, określana również jako metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W tym ujęciu aktywa wyceniane są według zdyskontowanej wartości przyszłych wpływów środków pieniężnych, jakie mają przynieść jednostce, natomiast zobowiązania według zdyskontowanej wartości przyszłych wypływów niezbędnych do ich uregulowania. Metoda ta znajduje zastosowanie przede wszystkim w odniesieniu do rezerw, zobowiązań długoterminowych oraz w procedurach testowania aktywów pod kątem utraty wartości. Jej zastosowanie wymaga jednak przyjęcia szeregu założeń i szacunków, co zwiększa znaczenie profesjonalnego osądu oraz ryzyko subiektywizmu wyceny.



Istotną rolę w systemie rachunkowości odgrywa również metoda wartości możliwej do uzyskania, zwana także metodą wartości realizacji. Polega ona na wycenie aktywów według ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania na dzień bilansowy. Metoda ta ma szczególne znaczenie w odniesieniu do zapasów oraz aktywów, co do których istnieje ryzyko utraty wartości. Jej stosowanie stanowi bezpośrednią realizację zasady ostrożności i ma na celu zapobieganie wykazywaniu w bilansie wartości przewyższających potencjalne korzyści ekonomiczne. W odniesieniu do niektórych kategorii aktywów, zwłaszcza inwestycyjnych oraz finansowych, dopuszczalne jest stosowanie metody wartości godziwej. Metoda ta polega na wycenie składników majątku według wartości, po jakiej mogłyby one zostać wymienione pomiędzy dobrze poinformowanymi, zainteresowanymi i niepowiązanymi stronami.

Wartość godziwa pozwala na bieżące odzwierciedlenie warunków rynkowych, jednak jej zastosowanie bywa ograniczone dostępnością aktywnego rynku lub koniecznością stosowania modeli wyceny. Z tego względu metoda ta wiąże się z podwyższonym znaczeniem ujawnień oraz dokumentowania przyjętych założeń. W praktyce rachunkowości wskazane metody wyceny rzadko występują w postaci czystej. Najczęściej są one stosowane w sposób łączny, przy czym koszt historyczny stanowi punkt wyjścia, a mechanizmy aktualizacji wyceny, odpisów z tytułu utraty wartości lub przeszacowań do wartości godziwej pełnią funkcję korygującą. Takie podejście pozwala pogodzić wymóg wiarygodności i sprawdzalności danych finansowych z potrzebą zapewnienia ich użyteczności decyzyjnej dla użytkowników sprawozdań finansowych.

Zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości obowiązujące od 2026 r. a zasady wyceny aktywów i zobowiązań

Rok 2026 przynosi istotne zmiany w obszarze Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, wynikające z corocznych przeglądów standardów prowadzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zmiany te zostały zatwierdzone do stosowania na terenie Unii Europejskiej w drodze rozporządzeń Komisji Europejskiej i mają zastosowanie do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2026 r. lub później. Ich zasadniczym celem jest eliminacja niejednoznaczności interpretacyjnych oraz poprawa spójności stosowania standardów w praktyce sprawozdawczej.



Zakres nowelizacji obejmuje m.in.

- MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”,

- MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”,

- MSSF 9 „Instrumenty finansowe”,

- MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz

- MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”.



Zmiany te mają w przeważającej mierze charakter doprecyzowujący i porządkujący, jednak ich znaczenie praktyczne ujawnia się w szczególności w obszarze ujawnień oraz dokumentowania przyjętych założeń i osądów rachunkowych.



W odniesieniu do MSSF 1 zmiany koncentrują się na doprecyzowaniu zakresu informacji ujawnianych przez jednostki stosujące MSSF po raz pierwszy. Celem nowelizacji jest zapewnienie większej przejrzystości w zakresie wpływu przejścia na MSSF na sytuację finansową oraz wynik jednostki. Choć regulacje te nie ingerują w podstawy wyceny aktywów i zobowiązań, to wymagają bardziej szczegółowego przedstawienia skutków zastosowanych metod wyceny, co ma znaczenie dla porównywalności danych finansowych w okresie przejściowym.



Szczególne znaczenie praktyczne mają zmiany w MSSF 9 oraz MSSF 7, które dotyczą instrumentów finansowych. Nowelizacje te rozszerzają zakres ujawnień dotyczących m.in. ryzyka finansowego, rachunkowości zabezpieczeń oraz wpływu zawieranych kontraktów na przyszłe przepływy pieniężne. W szczególności dopuszczono możliwość stosowania rachunkowości zabezpieczeń w odniesieniu do określonych umów związanych z energią zawieranych na potrzeby własne jednostek, przy jednoczesnym nałożeniu obowiązku ujawniania informacji pozwalających ocenić wpływ tych transakcji na wynik finansowy. Zmiany te nie modyfikują zasad wyceny instrumentów finansowych, jednak zwiększają zakres informacji niezbędnych do zrozumienia przyjętych założeń wyceny i skutków ich zastosowania.



Nowelizacje MSSF 10 oraz MSR 7 mają natomiast na celu doprecyzowanie wymogów dotyczących konsolidacji oraz prezentacji przepływów pieniężnych. W przypadku MSSF 10 zmiany porządkują wytyczne dotyczące oceny sprawowania kontroli nad jednostkami podporządkowanymi, co może pośrednio wpływać na zakres konsolidowanych aktywów i zobowiązań, a tym samym na prezentację ich wartości w sprawozdaniu finansowym. Z kolei zmiany w MSR 7 koncentrują się na rozszerzeniu ujawnień dotyczących źródeł finansowania i przepływów pieniężnych, w tym w kontekście umów finansowania zobowiązań wobec dostawców, co zwiększa przejrzystość informacji finansowej.

Ważne Należy podkreślić, że coroczne poprawki do MSSF i MSR obowiązujące od 2026 r. nie wprowadzają zasadniczych zmian w zakresie podstaw wyceny aktywów i zobowiązań. Nadal stosowane pozostają dotychczasowe metody wyceny. Zmiany te nie modyfikują zatem bezpośrednio sposobu ustalania wartości bilansowej składników majątku i zobowiązań. Ich znaczenie przejawia się jednak w pośrednim wpływie na proces wyceny, poprzez zwiększenie zakresu wymaganych ujawnień oraz wzmocnienie roli profesjonalnego osądu. Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zobowiązane są do bardziej szczegółowego dokumentowania przyjętych metod, założeń i szacunków, co sprzyja większej transparentności informacji finansowej oraz umożliwia użytkownikom sprawozdań finansowych pełniejszą ocenę skutków zastosowanych zasad wyceny.

MSSF 18 jako nowy standard prezentacji wyniku finansowego i jego znaczenie dla analizy sprawozdań finansowych

Szczególną pozycję wśród zmian w międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej zajmuje MSSF 18 „Prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniach finansowych”, opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w 2024 r. Standard ten zastępuje dotychczasowy MSR 1 i stanowi rezultat wieloletnich prac nad poprawą przejrzystości oraz porównywalności informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF. W odróżnieniu od corocznych poprawek do MSSF i MSR, które mają charakter punktowy i porządkujący, MSSF 18 wprowadza systemowe zmiany w sposobie prezentacji wyniku finansowego oraz w zakresie ujawnień.



Centralnym elementem MSSF 18 jest nowa, ujednolicona struktura rachunku zysków i strat. Standard wprowadza obowiązek klasyfikacji przychodów i kosztów do trzech podstawowych kategorii: działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej. Jednostki zobowiązane są do prezentowania określonych sum częściowych, w szczególności wyniku z działalności operacyjnej, wyniku przed finansowaniem i podatkami dochodowymi oraz wyniku netto. Rozwiązanie to istotnie ogranicza dotychczasową swobodę kształtowania struktury rachunku zysków i strat, która na gruncie MSR 1 prowadziła do znacznych różnic prezentacyjnych pomiędzy jednostkami. Choć MSSF 18 nie modyfikuje zasad ustalania ich wartości bilansowej, to wpływa na sposób prezentowania efektów wyceny, takich jak odpisy aktualizujące, zmiany wartości godziwej czy koszty finansowania. Przykładowo, jednolite przyporządkowanie określonych pozycji do działalności operacyjnej lub finansowej ułatwia ocenę, w jakim stopniu wynik jednostki jest kształtowany przez działalność podstawową, a w jakim przez zdarzenia o charakterze finansowym lub inwestycyjnym.



Nowym elementem wprowadzonym przez MSSF 18 są również nowe wymogi dotyczące ujawniania tzw. miar wyników zdefiniowanych przez zarząd (management-defined performance measures – MPMs). Jednostki, które w komunikacji z inwestorami lub w raportach okresowych posługują się alternatywnymi wskaźnikami wyników, będą zobowiązane do ich formalnego zdefiniowania, wskazania sposobu obliczania oraz powiązania z pozycjami prezentowanymi w sprawozdaniu finansowym. Wymóg ten ma na celu ograniczenie ryzyka selektywnego prezentowania danych oraz zwiększenie transparentności informacji finansowej.



Z punktu widzenia wyceny aktywów i zobowiązań znaczenie MSSF 18 przejawia się w konieczności spójnego powiązania przyjętych metod wyceny z prezentowanymi miarami wyników. Jednostki będą musiały w sposób bardziej jednoznaczny ujawniać, w jakim zakresie określone decyzje wycenowe, w szczególności dotyczące wartości godziwej, utraty wartości czy szacunków rezerw, wpływają na prezentowane wskaźniki finansowe. Wzmacnia to rolę profesjonalnego osądu oraz dokumentowania przyjętych założeń rachunkowych.



Kolejnym istotnym obszarem regulowanym przez MSSF 18 są zasady agregacji i dezagregacji informacji finansowych. Standard kładzie nacisk na grupowanie pozycji na podstawie ich wspólnych cech ekonomicznych oraz na unikanie nadmiernej agregacji, która mogłaby utrudniać zrozumienie sytuacji finansowej jednostki. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do kosztów operacyjnych, które mogą być prezentowane według rodzaju, funkcji lub w układzie mieszanym, przy jednoczesnym obowiązku ujawnienia dodatkowych informacji umożliwiających właściwą interpretację danych. Standard przewiduje retrospektywne zastosowanie, co oznacza konieczność przekształcenia danych porównawczych. W praktyce może to wpłynąć na interpretację dotychczas prezentowanych wyników finansowych oraz na sposób komunikowania informacji finansowych interesariuszom.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza potwierdza, że wycena aktywów i zobowiązań pozostaje jednym z najbardziej wrażliwych obszarów prawa bilansowego, w którym normy prawne nie eliminują potrzeby stosowania profesjonalnego osądu. Brak jednej uniwersalnej podstawy wyceny powoduje, że kluczowe znaczenie ma konsekwentnie ukształtowana polityka rachunkowości oraz właściwe udokumentowanie przyjętych metod i szacunków. Zasada ostrożności nadal pełni centralną funkcję w systemie wyceny, ograniczając ryzyko zawyżania wartości aktywów i zaniżania zobowiązań. Jej znaczenie ujawnia się nie tylko w mechanizmach korekcyjnych, takich jak odpisy aktualizujące czy rezerwy, lecz także w podejściu do oceny ryzyka i niepewności związanych z przyszłymi przepływami pieniężnymi.

Ważne Zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej obowiązujące od 2026 r. nie prowadzą do przebudowy podstaw wyceny, lecz wzmacniają znaczenie przejrzystości i ujawnień. Szczególną rolę odgrywa w tym zakresie standard MSSF 18, który poprzez zmianę struktury rachunku zysków i strat oraz nowe wymogi ujawnieniowe zwiększa widoczność skutków decyzji wycenowych w sprawozdaniu finansowym. W rezultacie wycena aktywów i zobowiązań powinna być postrzegana nie tylko jako element techniki rachunkowości, lecz jako proces o istotnym znaczeniu informacyjnym i prawnym, wpływający na sposób interpretacji wyników finansowych oraz ocenę sytuacji ekonomicznej jednostki przez użytkowników sprawozdań finansowych.

Autor: Szymon Cudziło, KG LEGAL KIEŁTYKA GŁADKOWSKI

