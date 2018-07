Rzecznik Praw Podatnika w każdej izbie administracji skarbowej

Według niego planuje się, aby w 16 krajowych izbach skarbowych znajdowały się biura zastępców rzecznika oraz siedziba główna w Warszawie. "Dzięki temu ta instytucja będzie działać dla ludzi w terenie. Chodzi o to, żeby podatnicy mieli zapewniony dostęp do rzecznika w całym kraju" - wskazał dyrektor.

Wyjaśnił, że Rzecznik Praw Podatnika będzie pełnił funkcję "ingerencyjną". "Będzie brał udział w toczących się postępowaniach, będzie miał możliwość wglądu do akt, czy przedstawienia wniosków do władz skarbowych w trakcie toczącego się postępowania, ale również będzie pomagał - będzie mógł wnosić odwołania i skargi do sądu, a także prosić o interpretację podatkową" - wymienił. Będzie też mógł prowadzić - przewidzianą w projekcie nowej Ordynacji podatkowej - procedurę mediacyjną.

"Są takie sytuacje, gdy obywatel coś odziedziczy, kupuje mieszkanie i chce skorzystać z ulgi. Chodzi nam o to, żeby rzecznik w takich sytuacjach ingerował i pomagał w prowadzeniu takiej sprawy" - wyjaśnił Świtała.

Przypomniał, że prawo podatkowe jest powszechne i dlatego rzecznik praw podatnika ma być rzecznikiem o charakterze społecznym. "Istnieje w tej chwili rzecznik przedsiębiorców, który pomaga m.in. w sprawach podatkowych, ale ten +nasz+ rzecznik będzie bardziej pomagał zwykłym obywatelom, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i mają problemy podatkowe" - dodał.

Drugą funkcją rzecznika będzie diagnozowanie problemów. "Chcemy, żeby identyfikował przyczyny negatywnych rozstrzygnięć w postępowaniach podatkowych - czy wynikają one np. z niewłaściwego materiału dowodowego, z błędnej interpretacji prawa, czy z innych niedoskonałości" - tłumaczył dyrektor.

Rzecznik - jak mówił - będzie przygotowywał coroczny raport, w którym dokona analizy, co będzie podstawą do decyzji legislacyjnych oraz organizacyjnych. "Przykładowo: okaże się, że był niewłaściwie zebrany materiał dowodowy i dla szefa Krajowej Administracji Skarbowej to będzie sygnał, że trzeba przeprowadzić szkolenia w tym zakresie" - mówił Świtała. "Z kolei, jeśli okaże się, że są błędne, czy sprzeczne interpretacje prawa, minister finansów, na podstawie takiej analizy, będzie mógł wydać interpretację ogólną" - dodał.

"Przewidujemy, że w związku z raportowaniem, Rzecznik Praw Podatnika zostanie wyposażony w biuro analiz i orzecznictwa tak, aby miał narzędzia do prowadzenia analiz i wgląd do tego, co dzieje się w praktyce" - wskazał Światała.

Podkreślił, że w celu zapewnienia profesjonalizmu pomocy udzielanej przez Rzecznika, jednym z kryteriów zapisanych w przepisach będzie wymaganie, by miał on doświadczenie w stosowaniu prawa. "Nie chcemy kogoś, kto ma jedynie doświadczenie legislacyjne. Rzecznik będzie musiał mieć 10-letnie doświadczenie w praktyce stosowania prawa podatkowego, a jego zastępcy - 5-letnie" - podsumował. (PAP)

autor: Katarzyna Fiuk

