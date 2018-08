Krajowa Administracja Skarbowa zyska dodatkowe uprawnienia

Chodzi o przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o KAS. Na początku sierpnia br. projekt trafił do konsultacji. Autorzy argumentują, że "zwalczanie szarej strefy i wyłudzeń podatkowych wymaga wprowadzenia rozwiązań, które mają na celu usprawnienie wykonywania zadań przez Krajową Administrację Skarbową".

"Jeśli chodzi o te uprawnienia, które w tej chwili w nowelizacji ustawy o KAS się pojawiają, one wiążę się również z odpowiedzialnością i kompetencjami. Dzisiaj w strukturze całego resortu finansów, KAS jest częścią resortu finansów. A szef KAS jest moim zastępcą. (...) Te uprawnienia, to co wszystko się pojawia w nowelizacji, są pewną konsekwencją odpowiedzialności, którą już dzisiaj ponoszę" - powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska odnosząc się do zapisów z noweli zwiększających.

W projekcie zapisano, m.in. że wprowadza się zmiany zarówno w zakresie realizacji zadań należących do Krajowej Administracji Skarbowej, jak i pragmatyki służbowej. Jednym z celów projektu jest poprawa organizacji, zasad finansowania, a także doprecyzowanie i poszerzenie katalogu zadań KAS.

"Dziennik Gazeta Prawna" napisał w czwartek (23 sierpnia), że po wejściu w życie noweli ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej minister finansów uzyska nowe uprawnienia.

"Obserwacja, wywiad, podsłuchy, sieć informatorów – to tylko niektóre narzędzia, jakimi w swojej pracy posługują się służby specjalne czy policja. Do niedawna nadzór nad prowadzonymi przez nie czynnościami sprawowały wyłącznie prokuratura i sądy. W tym roku wgląd w pracę policji i Straży Granicznej dostał minister spraw wewnętrznych. Teraz podobne uprawnienia szykuje sobie minister finansów. Będzie doglądał działań Służby Celno-Skarbowej" - napisał dziennik.

"DGP" informuje, że zapis na ten temat znalazł się w nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

"Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest uprawniony do: zapoznawania się z wynikami i materiałami z czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez Służbę Celno-Skarbową uzyskiwania informacji o wynikach i zapoznawania się z materiałami z czynności wykonywanych przez kierownika komórki nadzoru wewnętrznego" - napisał dziennik przywołując zapisy projektu. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

