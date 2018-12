Zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej - od 1 grudnia 2018 r.

Ponad 62 proc. zwolnień jest wystawianych w formie elektronicznej. W Płocku, Szczecinie, Bydgoszczy, Słupsku, Siedlcach i w Warszawie to ponad 70 proc. - poinformował w piątek (30 listopada) rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik ZUS zwrócił uwagę, że 13 oddziałów osiąga wynik około 70 proc. (m.in. to Koszalin, Białystok, Kielce), a tylko jeden (oddział Rzeszów) jest poniżej 45 proc. - tj. 39,54 proc. Poniżej 50 proc. e-zwolnień wystawianych jest m.in. w Zielonej Górze i Pile.

reklama reklama

Od 1 grudnia br. w całej Polsce lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia tylko w formie elektronicznej, papierowe będą wykorzystywane wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, np. w razie awarii systemu. E-zwolnienie lekarskie można wystawiać od 1 stycznia 2016 r. Przy wdrażaniu systemu ZUS współpracował m.in. z NFZ i placówkami służby zdrowia, w tym ze szpitalami, a także przychodniami i gabinetami lekarskimi. W związku z wprowadzaniem zwolnień elektronicznych specjalnie dla lekarzy i asystentów medycznych ZUS uruchomił m.in. usługę e-doradcy. Dostępna jest też specjalna infolinia telefoniczna.

ZUS przypomina, że w piątek (30 listopada) lekarze mogą skorzystać z pomocy pracowników wszystkich sal obsługi klienta ZUS w kraju do godz. 18. Z kolei w sobotę w godz. 9-13 oddziały ZUS organizują tzw. "Białą Sobotę". W tym dniu lekarze będą mogli skorzystać z konsultacji w zakresie wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. Wszyscy ci lekarze, którzy nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, będą również mogli tego dnia zarejestrować profil, uzyskać certyfikat ZUS do podpisywania e-ZLA oraz przeszkolić się z wystawiania e-zwolnień.

Swój profil na PUE z dostępem do e-ZLA już w najbliższą sobotę będą mogli założyć także przedsiębiorcy. Na pomoc pracowników mogą liczyć również ubezpieczeni, chcący się zaznajomić z nowym prawem dotyczącym wystawiania zwolnień lekarskich.

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami + PDF

Medycy, którzy są zainteresowani tematyką e-zwolnień, ale nie dotrą w sobotę do oddziałów ZUS, będą mogli przez cały weekend skorzystać z pomocy konsultantów Centrum Obsługi Telefonicznej. Infolinia ZUS w sobotę i niedzielę będzie czynna od 8 do 21. W tych dniach będzie obsługiwać tylko i wyłącznie sprawy związane z e-zwolnieniami. Z kolei już od 3 grudnia Centrum Obsługi Telefonicznej w zakresie e-ZLA będzie obsługiwać klientów w wydłużonych godzinach, tj. od 6 do 22. Numer infolinii to 22 560 16 00. (PAP)

Autor: Paweł Żebrowski

pż/ krap/

Zobacz także: Kadry